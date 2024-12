Afrique du Sud: Le pays et l'Afrique du Sud amorcent une nouvelle ère de leurs relations historiques solides

ALGER — Les relations historiques entre l'Algérie et l'Afrique du Sud ont amorcé, ces dernières années, une nouvelle ère grâce à la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer les liens de fraternité et d'amitié les unissant depuis les années 1950 et de les porter vers des horizons plus vastes en s'appuyant sur des bases solides pour une coopération bilatérale prometteuse.

La visite d'Etat qu'effectuera le président de la République d'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, en Algérie à partir de jeudi, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique et du bond qualitatif que connaît la relation solide entre les deux pays, de leurs aspirations communes à une intégration économique globale et de leurs efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Afrique et dans le monde, à la faveur de leur convergence de vues s'agissant du soutien aux causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie, partant de leur long parcours de lutte contre les puissances coloniales.

Ces relations historiques remontent à l'époque où l'Algérie avait apporté son soutien à la lutte du peuple de l'Afrique du Sud contre l'apartheid et accueilli le défunt leader sud-africain Nelson Mandela, qui a toujours salué le soutien fort qu'il a pu trouver auprès de l'Algérie, dont il disait qu'"elle avait fait de lui un homme". Ce fut d'ailleurs sa première destination à sa sortie de prison dans les années 1990.

Les deux pays n'ont depuis jamais cesser de plaider pour le renforcement du multilatéralisme, la consécration du droit international, la promotion du règlement pacifique des différends et des conflits, mais aussi pour un monde plus sûr, pacifique et prospère.

L'Algérie et l'Afrique du Sud sont aussi de fervents défenseurs des causes justes des peuples palestinien et sahraoui dans les fora internationaux.

Dans son allocution à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2024-2025 qu'il a présidée au siège de la Cour suprême, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait d'ailleurs salué la contribution des "hommes intègres à travers le monde, dont nos frères en Afrique du Sud", à l'émission, par la Cour pénale internationale (CPI), de mandats d'arrêt contre deux responsables de l'entité sioniste pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Par ailleurs, partant de leurs relations politiques fortes, les deux pays aspirent à œuvrer de concert pour renforcer et dynamiser la coopération économique, explorer les opportunités d'investissement et examiner de nouvelles possibilités de coopération dans divers domaines.

Dans ce sens, le président de l'Afrique du Sud avait réaffirmé, dans son message de voeux adressé au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, "sa volonté d'aller de l'avant pour renforcer et consolider les liens d'amitié privilégiés entre les deux pays".

Il avait également réaffirmé, dans son message de félicitations à l'occasion de la réélection du président de la République pour un second mandat, "sa volonté de promouvoir et de renforcer davantage les relations bilatérales au service des questions d'intérêt commun sur des bases solides".

A noter que la Haute Commission bilatérale de coopération algéro-sud-africaine devrait se réunir à l'occasion de cette visite.

Pour rappel, les deux pays ont signé, en août 2023, un mémorandum d'entente entre les Chambres de commerce et d'industrie algérienne et sud-africaine visant à créer un conseil d'affaires commun.

L'Algérie a procédé, la même année, à l'ouverture d'une ligne directe vers l'Afrique du Sud, en vue de renforcer les relations stratégiques entre les deux pays, et ce, par décision du président de la République, qui a également décidé de baptiser le nouveau stade de Baraki du nom de Nelson Mandela, un geste symbolique qui a été salué par le peuple sud-africain, comme l'a confirmé le petit-fils du défunt leader, Zwelivelile Mandela, qui a visité l'Algérie à plusieurs occasions.

Il convient de relever que la nouvelle dynamique observée dans les mécanismes de coopération politique a eu des répercussions sur les mécanismes de coopération parlementaire, à travers l'échange de visites et d'expertises, d'autant que les deux pays partagent un système parlementaire bicaméral.

A ce titre, le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Afrique du Sud a été installé en 2022 dans le but de contribuer à la construction d'un partenariat privilégié à la hauteur des aspirations des deux peuples amis.