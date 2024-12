Madagascar: Fly-over « Maki » - Feu vert de la HCC

La loi autorisant l'accord de prêt entre la République de Madagascar et la Banque arabe pour le développement en Afrique est déclarée conforme à la Constitution par la HCC.

28 millions USD

En somme, c'est le cas de le dire, 126,394 milliards Ar. Tel est le montant de l'accord de prêt relatif au financement du Projet aménagement du Fly-Over « Maki », croisement entre la Route de la Francophonie et le Boulevard de l'Europe, conclu le 11 octobre 2023.

Contrôle de constitutionnalité

La loi autorisant la ratification dudit accord de prêt entre la République de Madagascar et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat en leurs séances plénières respectives du 25 octobre 2024, du 05 et 07 novembre 2024. Elle a été ensuite soumise le 22 novembre par le président de la République au contrôle de constitutionnalité de la HCC qui a rendu sa décision le 03 décembre dernier.

Infrastructures modernes

L'accord de prêt et la loi y afférente sont déclarés conformes à la Constitution par la HCC. Considérant que l'accord a été conclu « en vue de doter la capitale de Madagascar d'infrastructures modernes pour mieux servir la population dans sa vie quotidienne ainsi que la construction du Fly-Over reliant la Route de la Francophonie et le Boulevard de l'Europe au lieu dit Rond-point Maki dénommé « Fly Over Maki ». Une manière pour le juge constitutionnel de donner son feu vert à l'accord de prêt et à la loi déférés à son contrôle. « Les principaux objectifs étant de relier les communes métropolitaines de la capitale au centre-ville et de faciliter l'entrée et la sortie du centre de la capitale notamment aux heures de pointe ». Le Projet Aménagement du Fly-Over permettra aux usagers de sauter de la périphérie au centre-ville et vice-versa, comme un... maki.