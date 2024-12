Algérie: Finances - Faid préside une réunion sur le suivi de la mise en oeuvre de la feuille de route relative au développement des moyens de paiement électronique

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé une réunion de coordination consacrée au suivi de la mise en oeuvre de la feuille de route relative au développement des moyens de paiement électronique et à la modernisation des services bancaires, lors de laquelle il a insisté sur la nécessité de finaliser les projets dans les délais impartis et de lever les obstacles entravant la réalisation des objectifs tracés, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, tenue mardi au siège du ministère, a réuni le ministre des Finances, les Directeurs généraux des banques publiques et les responsables de la Société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM), du Groupement d'intérêt économique de la monétique (GIE monétique), de l'Association des banques et des établissements financiers (ABEF) et de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), précise le communiqué.

Les Directeurs généraux du ministère ont également assisté à la réunion, selon la même source.

Cette rencontre fait partie des réunions de concertation que le ministre tient régulièrement avec les établissements du secteur bancaire et financier, "dans le cadre de l'instauration d'une gouvernance renouvelée du secteur financier et en vue d'assurer le suivi périodique des engagements pris par les hautes autorités en matière de numérisation des services bancaires, notamment en ce qui concerne le développement du paiement électronique", souligne le communiqué.

Cette rencontre vise à "assurer le suivi de la mise en oeuvre de la feuille de route relative au développement des moyens de paiement électronique et à la modernisation des services bancaires", ajoute le document.

Dans son intervention, M. Faid a souligné que ces réunions de concertation portaient essentiellement sur "la définition des priorités et la proposition de solutions visant à asseoir une administration basée sur la performance et les résultats", ajoutant que "ces réunions seront élargies à toutes les parties agissantes concernées, en vue d'associer le secteur des finances à la dynamique globale de réformes politiques inscrites dans le programme du président de la République, d'autant que l'année 2025 sera axée sur la performance économique".

Dans ce contexte, le ministre des Finances a insisté sur la nécessité d'améliorer la mobilisation des ressources, tout en relevant les défis posés par le marché parallèle à travers l'élargissement du champ de l'inclusion économique et financière.

Et d'ajouter que "2025 sera l'année de la généralisation de l'utilisation des outils de paiement électronique, de l'intensification du recouvrement par les banques des fonds thésaurisés en dehors du circuit officiel, conformément aux dispositions de la loi de finances 2025 visant à encourager l'utilisation des outils de paiement électronique".

Les orientations de M. Faid concernent plusieurs axes principaux, dont l'amélioration des services, notamment ceux relatifs à l'accueil des clients, la diversification de la gamme de produits et de services bancaires proposés, l'accompagnement des investisseurs, l'amélioration de la qualité des portefeuilles, la concrétisation des projets de développement et de modernisation des systèmes d'information et la généralisation de la numérisation des transactions.

Lors de la réunion, les représentants de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité ont présenté un exposé sur la mise en oeuvre de la feuille de route institutionnelle pour le développement du paiement électronique.

Pour sa part, la Société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique a dressé un état des lieux des travaux réalisés en matière de paiement Switch Mobile.

Dans ce contexte, la SATIM a évoqué le processus de son adhésion aux réseaux internationaux Visa et Mastercard, alors que l'ABEF a présenté un exposé sur la disponibilité de la carte interbancaire (CIB).

A cette occasion, M. Faid a mis l'accent sur l'importance de lancer une réflexion sur le développement de solutions rapides, insistant sur la nécessité de finaliser les projets dans les délais impartis, de lever les obstacles qui entravent la réalisation des objectifs tracés, d'améliorer la gouvernance sur tous les plans et d'encourager l'investissement.

La rencontre a été sanctionnée par une série de recommandations visant notamment à développer et à moderniser les outils de paiement électronique et à atteindre l'inclusion financière, conclut le communiqué.