Madagascar: Transport aérien - Renforcement de la flotte nationale, annoncé par le ministre Valery Ramonjavelo

L'arrivée imminente d'un nouvel avion ATR avant la fin de cette semaine renforcera la flotte de Madagascar Airlines, selon l'annonce faite hier par le ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo, lors de l'ouverture du Salon OACI 80.

L'inauguration officielle du Salon OACI 80 s'est tenue hier à l'Aéroport international d'Antananarivo. Cet événement marque les 80 années d'existence de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). La cérémonie, orchestrée par le DG de l'Aviation Civile de Madagascar (ACM), le Colonel Gervais Damasy, s'est tenue en présence du ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo, ainsi que d'autres personnalités de marque.

Placé sous le thème « Un ciel sûr et un avenir durable : ensemble pour les 80 prochaines années », l'événement, qui se déroulera du 4 au 7 décembre, met en lumière les défis et les opportunités dans le secteur de l'aviation civile. Une série de discours, suivie d'une visite des stands d'exposition par la délégation officielle, a donné le coup d'envoi de cette célébration unique.

Flotte renforcée

Dans son allocution, le ministre Valery Ramonjavelo a fait une annonce majeure pour Madagascar Airlines : l'arrivée imminente d'un nouvel avion ATR avant la fin de la semaine. Un autre appareil, actuellement en réparation, sera également opérationnel dans les jours à venir, portant ainsi la flotte nationale à cinq avions d'ici mi-décembre. Le ministre a également réitéré la vision stratégique des autorités malagasy : faire de Madagascar une plateforme aérienne incontournable en Afrique, grâce à des infrastructures modernes, des professionnels compétents et un engagement ferme pour un développement respectueux de l'environnement.

Aviation durable

En ce qui concerne l'OACI, cette agence a été créée le 7 décembre 1944 à travers l'Accord de Chicago. Il s'agit d'une agence spécialisée des Nations Unies qui oeuvre depuis 80 ans pour la sécurité, la durabilité et l'harmonisation du transport aérien civil mondial. Le thème de cette année, « Un ciel sûr et un avenir durable », souligne l'importance de réduire les émissions de carbone (CO2) tout en promouvant une aviation respectueuse de l'environnement et tournée vers un avenir durable.

Par ailleurs, le Salon OACI 80 rassemble une cinquantaine de stands d'exposition, des conférences et des débats réunissant des experts et des représentants du ministère des Transports et de la Météorologie. Cet événement est une opportunité unique pour les participants d'explorer les innovations et de relever les défis du secteur de l'aviation. Selon le DG de l'ACM, cette célébration incarne le renforcement de la coopération internationale et de l'unité dans le secteur.

Il a rappelé le rôle essentiel de l'aviation civile comme outil de connexion mondiale et comme acteur clé dans la lutte pour un environnement propre et durable. De son côté, lors de sa visite des stands, le ministre Ramonjavelo a pris le temps d'échanger avec les exposants pour mieux comprendre les enjeux et les avancées technologiques du secteur. Il a réaffirmé l'engagement de Madagascar pour un transport aérien durable et compétitif, en harmonie avec les aspirations globales de l'OACI.