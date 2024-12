Algérie: Sadaoui reçoit les présidents des deux commissions de l'éducation des deux chambres du Parlement

ALGER Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a reçu, le président de le Commission de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses du Conseil de la nation, Laid Madoui, et le président de la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et des affaires religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN), Afif Bleila, indique mercredi un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue mardi au siège du ministère, a permis d'évoquer plusieurs points, notamment "les conditions de scolarisation des élèves, l'encadrement pour répondre aux besoins dans les différents grades et corps à travers le recrutement interne et externe, la transformation numérique du secteur de l'éducation et la situation des établissements d'éducation et d'enseignement privés", précise le communiqué.

Dans ce contexte, M. Sadaoui a affirmé que "le ministère de l'Education nationale veille à réunir toutes les conditions favorables à la scolarisation de nos enfants, sous tous les aspects". Il a précisé "avoir donné des instructions pour intervenir immédiatement afin de résoudre les problèmes constatés sur le terrain, notamment pour trouver des solutions concrètes pour réduire la pression sur certains établissements dans certaines régions".

Quant aux opérations de recrutement organisées par le secteur, qu'il s'agisse de promotions, de concours externes ou de contrats, le ministre a souligné que "ces mesures respectent strictement les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, depuis le dépôt des dossiers et leur contenu", soulignant que "le seul document exigé pour prouver la résidence du candidat est la carte de résidence".

De plus, "ces procédures et décisions individuelles de recrutement sont soumises à la validation des organes de contrôle compétents".

Concernant la transformation numérique, le ministre a relevé qu'elle "s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Etat, en application des orientations de Monsieur le Président de la République".

"Le ministère de l'Education nationale oeuvre à l'amélioration de son système d'information en examinant toutes les préoccupations soulevées dans ce sens", a-t-il expliqué.

Pour ce qui est des établissements d'éducation et d'enseignement privés, le ministre a indiqué qu'en sus des mesures prises, "le projet de décret exécutif définissant les conditions et les mesures d'agrément de ces établissements est à sa phase finale. Ce texte comprend des dispositions qui encadrent le fonctionnement de ces établissements conformément aux programmes, horaires et conseils pédagogiques appliqués dans les établissements d'éducation et d'enseignement publics", conclut le communiqué.