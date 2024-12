L'association African Women in Media (AWiM), en partenariat avec ARTICLE 19, Luminate, UNESCO organise une conférence sur le développement de l'espace médiatique et l'amélioration de la place de la femme dans les médias. Cette rencontre qui se tiendra à Dakar les 5 et 6 décembre prochain, se déroulera sous le thème : « Médias et durabilité ».

African Women in Media (AWiM) en partenariat avec ARTICLE 19, Luminate, UNESCO, a fait face à la presse hier, lundi 2 décembre, pour lancer la conférence annuelle AWiM24 qui se tiendra du 5 au 6 décembre prochain à Dakar. Pour cette 8èmeédition, selon Docteur Yemissi Akinbobola, les discussions se dérouleront autour du thème « Médias et durabilité».

Il sera également abordé des thématiques telles que les modèles économiques et financiers des médias, les objectifs de développement durable et l'Intelligence Artificielle.

En définitive, les discussions lors de cette conférence aborderont la manière dont la priorité donnée à l'engagement du public, le soutien aux entreprises dirigées et détenues par des femmes et l'équilibre des réalités économiques favoriseront à terme la résilience économique des entreprises médiatiques dirigées et détenues par des femmes.

La mission de l'association African Women in the Media (AWiM) est de contribuer à la création d'environnements favorables pour les femmes africaines qui travaillent dans les industries médiatiques et de changer la manière dont les femmes africaines sont représentées dans les contenus médiatiques. Pour ce faire, elle s'appuie sur la recherche, le plaidoyer et les partenariats qui ont un impact positif sur le fonctionnement des médias par rapport aux femmes africaines.