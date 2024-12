Madagascar: Papier administratif - Des voyages retardés faute de passeports

Des personnes souhaitant obtenir ou renouveler leur passeport sont actuellement inquiètes. Certaines prévoient de quitter le pays dans les prochains jours, tandis que d'autres viennent simplement renouveler leurs documents. Ces individus avaient prévu leur voyage à l'avance, mais se retrouvent maintenant dans une impasse. D'autres doivent repousser leurs projets de voyage en raison de la suspension de la délivrance des passeports, et certains envisagent même d'annuler leurs déplacements.

« La date de reprise de la délivrance des passeports n'est pas encore fixée. Du coup, nous ne savons pas quand cela sera possible, alors que je dois absolument obtenir mon passeport dans les plus brefs délais », déclare Cathia Raveloson, une jeune femme que nous avons rencontrée hier, et qui devait se rendre au Kenya pour poursuivre ses études.

D'autres demandeurs ont des projets de vacances. C'est le cas de Finaritra, qui souhaite passer Noël et le Nouvel An auprès de sa soeur à Mayotte. « Je n'ai vu aucune publication ni entendu parler de la suspension de la délivrance des passeports. En venant ici, j'ai été très surprise. Maintenant, je me demande si je dois annuler mon voyage ou non », ajoute-t-elle.

D'après les informations fournies par la Police nationale, la délivrance des passeports est suspendue pour une courte période. Cette interruption est due à une panne technique. Selon une source interne, "les techniciens mettent tout en oeuvre pour résoudre le problème. Toutefois, nous craignons que la réparation du matériel ne soit effectuée qu'à l'étranger, comme cela avait été le cas par le passé".

La délivrance des passeports est actuellement suspendue, mais la réception des demandes se poursuit toujours, continue la Police nationale. Il en est de même pour la réception des dossiers.