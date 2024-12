Madagascar: Destination Madagascar - Un million de touristes en ligne de mire

Madagascar mise sur le tourisme avec des projets ambitieux visant à tripler le nombre de visiteurs d'ici 2027. Le pays met en oeuvre une série de mesures stratégiques pour renforcer son secteur aérien et attirer un nombre croissant de touristes.

Des projets ambitieux pour multiplier par trois le nombre de visiteurs. Actuellement, Madagascar accueille environ trois cent mille touristes par an, avec pour objectif d'atteindre un million d'ici trois ans. Selon les déclarations du ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo : « L'espace aérien malgache sera pleinement ouvert pour atteindre cette ambition. » Madagascar prévoit notamment d'introduire des vols en provenance de l'Inde, une destination probablement réaliste avec un trajet de seulement 6 heures. Des discussions sont également en cours avec le Rwanda, le Maroc et l'Égypte pour ouvrir de nouvelles lignes aériennes et renforcer celles existantes.

À ce jour, onze compagnies aériennes étrangères desservent Madagascar, parmi lesquelles Airlink, Kenya Airways, Air Mauritius, Ethiopian Airlines, EWA, Air Austral, Air France, Corsair, Turkish Airlines, Neos et Emirates. Des ajustements des fréquences de vols sont également prévus, selon lui. Pour Emirates, par exemple, le nombre de vols hebdomadaires augmentera de quatre à cinq à partir du 13 décembre.

Un avenir durable

Dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), l'Aviation Civile de Madagascar a marqué l'événement hier à l'aéroport international d'Antananarivo, en mettant en avant le thème « Un ciel sûr et un avenir durable: ensemble pour les 80 prochaines années ». Ce thème explore les enjeux de durabilité dans l'aviation civile, notamment la réduction des émissions de gaz carbonique.

À travers cette optique à long terme, Madagascar prévoit de développer l'aviation générale et régionale, avec pour ambition de tirer pleinement parti du potentiel de l'océan Indien. L'expansion des infrastructures aéronautiques stimulera le tourisme et créera davantage d'emplois dans le secteur.

Selon le ministre des Transports et de la Météorologie, « Les aéroports malgaches bénéficieront des améliorations nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins. » Parmi les infrastructures à rénover ou moderniser figurent les aéroports de Mahajanga, Toamasina, Toliara, Morondava, Nosy Be et Antsiranana. Ces initiatives visent à offrir des installations modernes pour accompagner la croissance attendue du trafic aérien et touristique.