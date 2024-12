Madagascar: À l'orée des fêtes - L'État au chevet des familles vulnérables

Un nouveau programme d'aide sociale baptisé «Mifampitsinjo» a été lancé officiellement hier. Selon les explications, l'objectif est d'atténuer les difficultés des ménages les plus vulnérables en ces temps de préparatifs des fêtes.

Des larmes de joie. C'est ce qui a coulé sur le visage de plusieurs mères de famille, hier, sur le terrain de l'Académie nationale des sports (ANS), à Ampefiloha. Des femmes en larmes tout en affirmant leur joie lors de la réception des aides sociales dans le cadre du programme «Mifampitsinjo».

«Cette aide vient à point nommé. Nous aborderons ce mois de fête plus sereinement. Au moins, nous n'aurons plus à penser à nous acheter du riz», confie avec émotion Joséphine Rasoarinivo, une veuve de 67 ans, habitant à Ampefiloha Ambodirano. «Quoi qu'on puisse dire, l'État et le Président ont toujours témoigné un soutien à notre égard dans les temps difficiles», ajoute une autre mère de famille, profitant du micro tendu par la presse.

Ce sont des exemples des réactions des personnes présentes à l'ANS Ampefiloha, hier. Sept mille huit cents foyers, issus du 1er et du 4e arrondissement d'Antananarivo, ont été les premiers à recevoir les aides sociales dans le cadre du programme «Mifampitsinjo», hier. Le coup d'envoi des distributions des aides a été donné par Andry Rajoelina, président de la République. Les bénéficiaires lui ont, justement, adressé une kyrielle de remerciements et de reconnaissances.

«Nous sommes à l'orée de la célébration de la fête de Noël. C'est la raison pour laquelle je vous ai conviés aujourd'hui afin de partager de la joie, des sourires. Pour que chaque foyer puisse fêter Noël dignement et dans la joie», déclare ainsi le chef de l'État, en ajoutant : «Je suis conscient des difficultés que vous rencontrez au quotidien. C'est la raison pour laquelle le projet «Mifampitsinjo» a été mis en place, afin d'alléger les difficultés des ménages vulnérables ».

Un sac de riz de 50 kilos et divers Produits de première nécessité (PPN) sont distribués dans le cadre du projet «Mifampitsinjo». Selon les explications de Gisbert Rivomanana, directeur général de la solidarité auprès du ministère de la Population et des Solidarités, les familles vulnérables dans les six chefs-lieux de provinces du pays sont les bénéficiaires de ce nouveau projet d'aide sociale. En tout, «cinquante mille ménages bénéficieront des aides avant la fin de l'année», indique-t-il.

Formation professionnelle

Pour la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), ses six arrondissements donc, dix-huit mille familles sont destinataires des dons dans le cadre de ce nouveau programme d'appui social. Les distributions pour les bénéficiaires dans la capitale sont programmées jusqu'à lundi. Outre l'ANS Ampefiloha, des points de distribution, selon les arrondissements, sont installés au gymnase Ankorondrano, au Coliseum Antsonjombe et au gymnase Mahamasina. Sauf changement, le président de la République devrait faire le tour de ces points de distribution aujourd'hui.

Il a été indiqué hier que le projet «Mifampitsinjo» est financé par les fonds propres de l'État. Les bénéficiaires sont les veuves, les mères célibataires, ou celles en situation de handicap, les ménages sans revenus avec trois enfants, les foyers de personnes âgées sans revenus, ainsi que les familles ayant des enfants déscolarisés pour cause de difficultés financières.

Pour identifier les bénéficiaires, le ministère de la Population et des Solidarités a travaillé avec les responsables des Fokontany et le ministère de l'Éducation nationale, selon le directeur général Rivomanana. À entendre le président Rajoelina hier, le projet «Mifampitsinjo» ne devrait pas être le dernier parmi les programmes d'appui social, en rappelant que les nouveaux carnets de Fokontany portent une rubrique «aides sociales».

Le locataire d'Iavoloha rappelle aussi qu'en parallèle du projet lancé hier, il y a d'autres programmes d'aides sociales, comme les programmes de filet de sécurité sociale qui consistent en des transferts monétaires périodiques pour les familles vulnérables. Il y a par exemple le programme «Tsimbina», qui concerne «deux cent mille ménages à Antananarivo et ses environs», affirme-t-il.

«L'amélioration des conditions sociales de la population est ma priorité», scande, par ailleurs, le chef de l'État. Andry Rajoelina concède toutefois qu'au-delà des aides, l'essentiel est de travailler pour donner l'accès à des activités génératrices de revenus aux ménages les plus vulnérables, de les appuyer afin qu'ils puissent améliorer leurs revenus. Ce qui aura un effet levier pour améliorer leurs conditions sociales.

«Votre bien-être me tient sincèrement à coeur. C'est la raison pour laquelle je ne lésine pas sur les efforts pour apporter des solutions durables à vos difficultés», déclame le président de la République. Pour y parvenir, il mise, selon ses dires, sur la formation professionnelle et la dotation d'équipements à ceux qui parviennent à boucler les séances de formation. «L'objectif est qu'une fois la formation terminée, vous soyez opérationnels pour le marché du travail, ou bien que vous puissiez créer vous-mêmes des activités génératrices de revenus», explique le chef de l'État.