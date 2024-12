Madagascar: Andranotapahina - Un chef fokontany et sa bande violent une femme

Le parquet a mis en détention préventive à la maison centrale d'Antanimora un chef de fokontany et deux autres individus. Ils sont soupçonnés de viol collectif et de vol.

UN crime sexuel a été imputé à un chef de fokontany de la commune d'Ivato et à ses deux complices. Tous trois sont incarcérés à la maison centrale d'Antanimora depuis lundi.L'acte a été commis dans le bosquet Andranotapahina, sur la route menant à Mandrosoa. Tout a commencé le 14 octobre. L'un des suspects, utilisant un faux compte Facebook, a échangé des messages privés avec une jeune femme de 23 ans demeurant à Ivandry.

Il s'est présenté comme un étranger, et sa cible a répondu à ses messages sans méfiance.Le prédateur sexuel a proposé à la femme un rendez-vous pour une aventure sans lendemain contre 50 euros. Elle a accepté de le rencontrer le 15 octobre à 20h. Ce soir-là, deux hommes à bord d'une moto Kymco G5 jaune sont venus la chercher près d'Andranomena. Ils lui ont expliqué que leur patron les avait envoyés. Selon leurs dires, l'un était gardien et l'autre, chauffeur.

Étranglée

Jusque-là, la femme ne se doutait de rien. Elle est montée avec ces deux hommes qu'elle ne connaissait pas. Ils se dirigeaient vers Ambohidratrimo, où le prétendu patron les aurait attendus. En arrivant au carrefour Andranotapahina, le conducteur a braqué le guidon vers Mandrosoa Ivato. Non loin de là se trouvait un groupe d'arbres au bord de l'eau, où ils se sont arrêtés. L'administrateur du faux compte était déjà sur place et a aidé ses complices à maîtriser la femme, à l'attacher et à la bâillonner. Ils ont abusé d'elle, l'ont frappée et l'ont étranglée chaque fois qu'elle tentait de résister.

Ils l'ont dépouillée de ses vêtements, de son argent (14 400 ariary) et de son téléphone avant de s'enfuir avec leur moto.Épuisée et blessée, la victime a réussi à rejoindre la route, où un automobiliste l'a secourue. Elle a déposé plainte à la Brigade de gendarmerie de Talatamaty le 22 octobre. La moto avait déjà été repeinte en noir lorsque les gendarmes ont réussi à l'identifier et à arrêter les criminels. Selon l'enquête, ce trio n'en était pas à son premier coup ; ils avaient déjà fait d'autres victimes en suivant le même mode opératoire.