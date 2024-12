Madagascar: Barea A - Le futur sélectionneur très attendu

Les yeux des amoureux du ballon rond malgache et surtout des fans des Barea sont rivés sur la Fédération malgache de football. L'instance nationale a lancé un appel à candidatures ouvert aux techniciens nationaux ou internationaux, titulaires du diplôme CAF ou UEFA et ayant plus de cinq ans d'expérience de haut niveau. La date butoir de dépôt des dossiers de candidatures prend fin ce jeudi. Place donc, à partir de demain, au dépouillement des dossiers reçus.

Plusieurs noms de techniciens européens, africains ou malgaches ont été véhiculés ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et aussi par les quotidiens locaux ou étrangers. D'après la direction technique nationale, quatre CV ont été reçus jusqu'au début de cette semaine, dont trois étrangers et un Malgache, et « qui n'ont rien à voir avec les noms évoqués et relayés sur les réseaux sociaux ».

Décideur

Parmi ces techniciens, on retrouve le coach adjoint de Romuald Rakotondrabe depuis deux ans, Gilles Hugon, qui est titulaire de la licence A UEFA. On peut citer également le Franco-comorien Amir Abdou, ancien sélectionneur des Coelacanthes (2014-2020) et de la Mauritanie (2022-2024). Il y a aussi le Franco-portugais Anthony Da Sylva, ancien latéral droit de la sélection portugaise et coach adjoint des Lions indomptables (2019-2022), ainsi que l'ancien international béninois Oumar Tchomogo, titulaire du Brevet professionnel de football, qui a passé sa carrière de footballeur professionnel en France, au Portugal et aux Émirats Arabes Unis.

Cet ancien capitaine des Écureuils, actuellement devenus Guépards, a réagi hier en déclarant : « Je n'ai jamais été contacté par les dirigeants du football malgache ». Comme dans le cas de quelques précédents sélectionneurs des Barea A, leurs salaires avaient été pris en charge, une partie par la fédération et l'autre par l'État. La décision purement technique de désigner le sélectionneur de l'équipe nationale masculine A serait-elle assurée par la fédération et la direction technique, ou est-ce le plus haut niveau qui aura le dernier mot ?