Madagascar: Concert VIP - Henri Ratsimbazafy donne rendez-vous au Golf du Rova

Suite à la célébration de son 90e anniversaire, Henri Ratsimbazafy offrira un concert VIP exclusif au Golf du Rova Andakana le 8 décembre. Fidèle à sa passion, il enchaînera ses plus grands tubes devant ses fans.

Comme au bon vieux temps. Le 8 décembre prochain, Dear Henri Ratsimbazafy offrira à ses fans un moment inoubliable lors d'un concert VIP exceptionnel au Golf du Rova Andakana. Toujours dans le cadre de son 90e anniversaire, célébré depuis 2023, l'icône de la musique malgache, fidèle à sa réputation, offrira une performance unique de deux heures non-stop. À travers ses chansons intemporelles telles que «Lamba blanc», «Sao ianao mihevitra» et bien d'autres, il prouvera, une fois de plus, qu'il n'a rien perdu de sa passion ni de sa voix.

« Henri Ratsimbazafy est toujours en mesure de monter sur scène pendant deux heures d'affilée, sans faillir et sans oublier une seule parole. Il continue de faire preuve d'une mémoire impressionnante, et ses fans peuvent être assurés que l'artiste sera toujours fidèle au rendez-vous, animé par sa passion », confie RollyAndrianjohary, le manager de l'artiste. En plus de ce concert exclusif à Tana, Henri Ratsimbazafy donnera un autre concert privé avant la fin de l'année, et un troisième à La Réunion pour la Saint-Valentin 2025. «Un grand concert est également prévu en 2025, dont la préparation est déjà en cours», ajoute le manager.

Une véritable légende

Henri Ratsimbazafy, qui a marqué l'histoire de la musique malgache depuis ses débuts en 1959, a su traverser les décennies sans jamais se départir de son style unique. Bien qu'il ait vécu la période de l'indépendance, il n'a jamais écrit de chanson consacrée à cet événement, préférant parler de l'humain, des émotions universelles et de la vie quotidienne. « Je n'écris pas l'actualité, je parle de la vie pour tous. Mes chansons sont intemporelles, elles parlent à chacun », a-t-il déclaré lors d'une interview lors de son dernier concert au Ccesca Antanimena le 7 septembre.

Sa carrière ne se résume pas seulement à ses tubes. Henri Ratsimbazafy, passionné de musique depuis son enfance, a dû trouver un travail quand il a poursuivi ses études en Bâtiment et travaux publics en France. Ainsi, il a commencé à jouer dans des groupes. Son premier titre, «Ilaympatsaka», qui a marqué un tournant dans sa carrière, a reçu les compliments de Dox. Dès lors, il n'a jamais cessé d'écrire.

À 91 ans, Henri Ratsimbazafy continue de faire vibrer le coeur de ses fans et de marquer des générations. Lors de son concert en mars 2018, il a été élevé au grade de Grand-croix de 2e classe de l'ordre national pour sa contribution à la musique malgache. « La durabilité de ma carrière dépend de mes fans. Tant que mes chansons ont un écho, je continuerai de chanter. Leur satisfaction est mon plus grand bonheur », affirme-t-il, fidèle à son public. Ce concert VIP du 8 décembre s'annonce comme un événement incontournable pour tous les amoureux de ses tubes et un hommage vibrant à l'une des plus grandes figures de notre patrimoine musical.