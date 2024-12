Rabat — Le Royaume du Maroc et l'Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires d'Afrique (UCESA) ont signé, mercredi à Rabat, un accord de siège relatif à l'établissement du Secrétariat Permanent de l'UCESA au Maroc.

Conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, cet accord témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde le Royaume du Maroc à la coopération africaine, fondée sur les principes de la coopération solidaire et agissante et de la prospérité partagée pour le Maroc et ses partenaires africains.

Signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et le Président en exercice de l'UCESA, M. Ahmed Reda Chami, cet accord a pour principales finalités, l'installation d'un secrétariat permanent à Rabat, le renforcement de la visibilité de l'Union, ainsi que son référencement auprès des partenaires internationaux, permettant ainsi à l'UCESA de jouer un rôle de premier plan en matière d'intégration africaine.

La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Résolution de l'Assemblée générale de l'UCESA, tenue en session extraordinaire le 08 octobre à Brazzaville, en vertu de laquelle le Maroc a été désigné pays hôte du Secrétariat Permanent de l'UCESA.

Cette initiative vient également couronner un processus de restructuration et de redynamisation de l'Union, conduit sous la présidence du CESE Maroc, qui a permis de doter l'Union d'outils juridiques et institutionnels adaptés et de contribuer de manière plus efficace aux agendas du développement du continent.

En vertu de cet accord, l'UCESA, en sa qualité d'Organisation internationale créée par les Etats africains membres des Nations Unies, opérera sur le territoire marocain conformément à un régime juridique particulier qui lui est reconnu en termes de privilèges, immunités et facilités nécessaires pour mener, en toute indépendance, ses activités et ses actions d'aspects économique et social, qui présentent un support auxiliaire important aux efforts déployés par les gouvernements des Etats africains dans la concrétisation de l'intégration africaine.

Cet accord de siège constitue également un levier essentiel pour la poursuite de l'arrimage de l'UCESA aux agendas des Communautés économiques régionales (CEDEAO, CEEAC, UEMOA, etc.) et de l'Union Africaine. Il permettra également de mettre en oeuvre des projets, orientés vers les besoins des citoyens africains, avec l'appui de partenaires de référence (Chine, UE, ECOSOCC, UM6P, PCNS, OIM, BAD, Banque mondiale, GIEC, etc.).

Grâce à cet élan, l'UCESA, qui regroupe les Conseils économiques et sociaux des Etats africains membres des Nations Unies, a renforcé son élargissement avec l'adhésion du Togo, du Zimbabwe et prochainement de la Guinée équatoriale et de Madagascar.

L'UCESA a également renforcé sa contribution substantielle dans l'orientation des politiques, programmes et projets d'intégration régionale, en particulier en rapport avec les sujets afférents à l'action climatique et au suivi de l'effectivité des droits fondamentaux, économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

La signature de l'accord de siège entre le Royaume du Maroc et l'Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires d'Afrique (UCESA) consacre la réalité constante faisant du Maroc une destination saine et privilégiée pour de nombreuses Organisations internationales souhaitant ouvrir leur siège permanent ou leur représentation régionale.