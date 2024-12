Afrique: Africa cup 3X3 - La supériorité malgache confirmée

Madagascar a réalisé un beau doublé à l'Africa Cup de basketball 3x3 dans les catégories masculine et féminine. Les statistiques ont justifié cette victoire malgache.

La sixième édition du sommet continental de l'Africa Cup de 3x3, qui a pris fin dimanche au Palais des sports Mahamasina, a récompensé plusieurs années d'efforts, de patience et de persévérance sous la direction de la Fédération malgache de basketball.

Dans la catégorie masculine, la bande à Livio Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Arnol Solondrainy et Anthony Rasolomanana a joué six matchs. Les Ankoay masculins ont réalisé un parcours sans faute en gagnant tous leurs matchs (100%), contre 87% pour le Rwanda, finaliste. Les Ankoay hommes ont marqué 20,5 points par match (19 pour l'Algérie et 18 pour le Rwanda) et ont réussi 68 % de leurs lancers francs.

Le match de demi-finale contre l'Algérie, numéro un en Afrique, a été un match plein de suspense, mais les Ankoay, confiants et soutenus par le public, ont fini par s'imposer sur le score de 20-18.

En finale contre le Rwanda, c'était un match à sens unique, une véritable promenade de santé pour les Malgaches avec un score de 22-3. Les Ankoay hommes ont marqué 123 points, dont 40 tirs à un point, 70 par 2 points et 13 par lancer franc. Ils ont réussi 115 rebonds, seuls l'Algérie (130 rebonds) les ont dépassés sur ce secteur.

Livio a été le meilleur marqueur et MVP de l'Africa Cup avec ses 53 points, Elly en a marqué 44, Arnol 14 et Anthony 12. La finale masculine a été la plus rapide, car elle n'a duré que 5 minutes 30 secondes.

Secteur défensif à améliorer

Le rebond offensif a été le point faible qu'il faut améliorer chez les Ankoay masculins. Ils sont devancés par l'Algérie, avec 130 rebonds contre 115 pour Madagascar.

Chez les dames, les Ankoay, composées de Muriel Hajanirina, Rondro Emeranchine Raherimanana, Christiane Jaofera Minaoharisoa et Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina, ont réalisé un parcours sans faute. Elles ont gagné leurs quatre matchs.

Les Ankoay dames ont marqué 75 points : 11 pour Muriel, 28 pour Chine, 26 pour Christiane et 10 pour Sydonie. Christiane Jaofera Minaoharisoa a été élue MVP de l'Africa Cup 2024. Elles ont marqué 53 points avec un tir à un point, contre 22 points gagnés en tir à 2 points.

En ouverture de l'Africa Cup, les Ankoay dames ont battu l'Ouganda sur le score de 21-14. Le lendemain, elles ont surclassé l'Égypte sur le score de 18-17. En demi-finale, la bande à Muriel a battu le Kenya sur le score de 16-15 avant de battre l'Égypte sur le score de 20-15 en finale.

Les Ankoay dames ont détenu le record de la rapidité d'un match lors de la confrontation contre l'Ouganda. Elles ont bouclé la rencontre en seulement 5 minutes 48 secondes avec un score de 21-14. Elles détiennent aussi le meilleur score en marquant 18,8 points par match, contre 17 pour l'Égypte et 16 pour le Kenya.

« La Coupe du Monde est d'un autre calibre. Pour les deux équipes Ankoay, il faut améliorer le secteur défensif, l'agressivité, la musculation et surtout l'adresse au tir », conseille Ndranto Rakotonanahary, coach de MB2ALL.