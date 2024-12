Madagascar: Karting - Vers un nouveau sacre de Mboara

La saison se termine ce dimanche pour les pilotes de karting avec la sixième et dernière manche du championnat de Madagascar. Les amateurs de karting se donnent rendez-vous le 14 et 15 décembre sur le circuit de Serana Racing Kart (SRK) d'Imerintsiatosika pour terminer en beauté l'année 2024. Pour cette dernière manche, elle porte le nom du troisième Grand Prix Motul organisé par la FMMSAM en collaboration avec Design Auto, Havoana Land et bien sûr le circuit de Serana Racing Kart.

Pour la première journée du 14 décembre, l'organisateur présente une course de challenge dénommée « Relais Sprint Motul » qui est ouverte au grand public possédant ou non une licence. En tant que course relais, chaque équipe est composée de quatre pilotes. Le challenge se joue en deux jours : le samedi se fera la manche de qualification et la finale se courra le dimanche.

Pour le championnat de Madagascar de karting, dans la catégorie élite, la sixième manche est une occasion pour Mboara Razafindratsimba de confirmer son avance. Totalisant 1056,25 points, loin devant, il est suivi par Thimothée Andriamamonjiarison avec ses 993,75 points et David Rabary avec ses 982 points.

Dans la catégorie junior, David-Ivan Andrianjafy, qui totalise 1105,5 points, est en bonne place pour chercher le titre de champion de Madagascar. Ses deux poursuivants directs, Kanto Ralamboarisandy (846,25 points) et Evan (798,25 points), ont du mal à combler les gros écarts.

Dans la catégorie minime, le titre de champion de Madagascar se joue entre Matheo Rajomarison (1048,75 points) et David Harry Ratsimamanga (1001,25 points). Iharimandresy Rabeharison, avec ses 833,75 points, est en bonne voie pour la troisième place.

Par rapport à toutes les courses au SRK d'Imerintsiatosika, les courses des 14 et 15 décembre se feront en sens inverse.