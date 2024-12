Madagascar: Concours « Graine de star »

La cinquième édition du concours « Graine de Star » atteint son apogée avec la grande finale nationale qui se tiendra ce 5 décembre à Antananarivo. Les projecteurs se braquent sur les quatre finalistes, venues de chaque région où est implantée l'enseigne Taxi-Be, dont Zoubedah, la voix éclatante de Toamasina ; Soafara, la révélation d'Antananarivo ; Pactella, l'étoile montante d'Antsiranana ; et Christelle, la fierté de Nosy-Be. Pour trois d'entre elles, il s'agit d'une première expérience sur la scène d'un concours. Quant à Christelle, elle a déjà tenté sa chance dans d'autres concours de chant, mais c'est la première fois qu'elle participe à un événement aussi professionnel.

« Après des étapes très difficiles, nous y sommes enfin. Ce concours m'a permis de développer mon talent musical et de nouer de précieuses relations dans le milieu », a déclaré Soafara, hier lors d'une conférence de presse à Antanimena.

Les finales régionales, organisées le 21 novembre dans les établissements Taxi-Be de chaque ville, ont couronné les meilleures voix. En récompense, chaque lauréate a reçu 2 millions d'ariary et un séjour d'une semaine dans la capitale, pris en charge par Taxi-Be Madagascar. Le grand prix de la finale nationale promet 10 millions d'ariary, divers lots, un contrat professionnel et une collaboration exclusive avec Big Sound Studio pour la production d'un EP.

Depuis sa création en 2014, « Graine de Star » se consacre à dénicher et à promouvoir les talents encore dans l'ombre. « Notre objectif est de révéler ces voix exceptionnelles qui méritent de briller sous les projecteurs. Après une pause en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, nous sommes fiers de revenir en force », explique le directeur de Taxi-Be.

Taxi-Be, enseigne de discothèques à Madagascar depuis 20 ans, est bien plus qu'un simple lieu de divertissement. Avec des établissements à Nosy-Be, Antsiranana, Toamasina et Antananarivo, elle s'efforce de créer une expérience unique à travers des soirées thématiques, des décors renouvelés chaque mois et une ambiance musicale assurée par les Taxi Driver's Band et les DJs résidents. Elle organise également des concours de Miss et Mister, des karaokés, des showcases d'artistes, des défilés de mode et bien d'autres événements.