Maroc: AIF 2024 - Mme Benali relève l'importance d'une infrastructure énergétique durable dans le développement de l'Afrique

Rabat — La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a relevé, mercredi à Rabat, l'importance d'une infrastructure énergétique durable pour stimuler le développement de l'Afrique.

Lors d'un "Fireside chat" organisé dans le cadre de l'Africa Investment Forum (AIF), Mme Benali a indiqué que le développement d'une telle infrastructure énergétique représente une contribution majeure à la résolution du plus grand défi mondial, à savoir le changement climatique.

Selon elle, le volume des investissements annuels dans l'énergie renouvelable doit être triplé, en particulier dans la production d'électricité.

En outre, Mme Benali a mis en avant l'importance de la décentralisation, notant que les investissements au niveau régional permettent d'aligner les projets sur les besoins locaux tout en garantissant la sécurité énergétique grâce à des investissements privés.

Mme Benali a, dans ce sens, rappelé l'importance de la stratégie nationale de développement durable, qui prend en compte les besoins de l'ensemble des Marocains, notant que cette approche inclusive vise à renforcer le rôle du Maroc en tant que corridor reliant l'Afrique, l'Europe et le bassin atlantique.

De son côté, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, a salué l'implication de nombreux investisseurs privés, y compris des entreprises de la région désireuses d'investir dans les énergies renouvelables et d'accompagner la transition énergétique locale.

Évoquant le caractère multidimensionnel de la transition énergétique, incluant non seulement les producteurs d'énergie, mais aussi les petites et moyennes entreprises (PME), les industries et les ménages, Mme Renaud-Basso a précisé que la BERD travaille de manière collaborative avec l'ensemble des acteurs pour favoriser l'efficacité énergétique et la compétitivité dans ce nouvel environnement.

Et de rappeler que la BERD s'emploie à favoriser la transition vers l'économie de marché et à promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise.

L'AIF 2024, placé sous le thème "Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure", se positionne comme plateforme incontournable en ouvrant la voie à des investissements stratégiques soutenant la transformation économique de l'Afrique et en fournissant un accès direct à des opportunités de transactions à travers le continent.

Depuis son lancement en 2018, l'AIF a suscité près de 180 milliards de dollars d'intérêts d'investissement pour des projets d'envergures dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de la santé et de l'agriculture, renforçant ainsi son statut de principale plateforme d'investissement en Afrique pour les investisseurs mondiaux.