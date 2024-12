Maroc: Fès - Un colloque explore la relation entre journalisme d'investigation et méthodologie de recherche scientifique

Fès — Des universitaires et des chercheurs ont mis en lumière mercredi à Fès la relation entre le journalisme d'investigation et la méthodologie de la recherche scientifique lors d'un colloqué organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences humaines Saïs.

Intervenant à cette occasion, le directeur du Centre d'études Al Jazeera, Mohamed Mokhtar Al Khalil, a déclaré que la conférence est une occasion de construire et de renforcer la coopération scientifique et de recherche entre le Centre et les institutions universitaires marocaines.

C'est aussi l'occasion d'explorer la relation entre le journalisme d'investigation et la méthodologie de la recherche scientifique avec des chercheurs et des spécialistes dans ce domaine, a-t-il poursuivi, expliquant que le but ultime est de parvenir à un journalisme d'investigation basé sur une méthodologie scientifique qui remplisse son rôle, notamment en couvrant les conflits et les guerres "sans exagération ni banalisation".

Pour sa part, le directeur du Laboratoire d'études littéraires et linguistiques et des sciences des médias et de la communication, Mohamed El Kacimi, a fait observer que ce colloque se tient dans un contexte mondial particulier où les médias assument de nouveaux rôles en phase avec les développements scientifiques et technologiques,

"Les nouveaux médias ne sont plus seulement porteurs et éditeurs d'actualité, mais créateurs et guides de l'opinion publique", a-t-il fait remarquer.

Le président de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès (USMBA), Mustapha Ijaali, a affirmé, quant à lui, que cet événement permet aux étudiants chercheurs de s'informer sur les derniers développements dans le domaine des médias en général et du journalisme d'investigation en particulier, en relation avec les méthodes de recherche scientifique, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, entre autres sujets d'études.

Dans une déclaration à la MAP, le représentant du comité d'organisation du colloque et directeur du département des Sciences des médias et de la communication, Mustapha El Amrani, a souligné l'importance de cette cette rencontre pour mettre en lumière les moyens de gérer les conflits et les guerres à travers une couverture médiatique crédible et équilibrée.

Ce colloque de deux jours, tenu sous le thème "Journalisme d'investigation et méthodologie de la recherche scientifique dans la couverture des guerres et des conflits", est organisé par le Laboratoire d'études littéraires et linguistiques et des sciences des médias et de la communication de la Faculté des lettres et des sciences humaines Saïs, l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, en partenariat avec le Centre d'études d'Al Jazeera à Doha.