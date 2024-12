Maroc: AIF 2024 - M. Mezzour met en avant l'expérience marocaine en matière d'industrialisation

Rabat — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a mis en avant, mercredi à Rabat, l'expérience marocaine en matière d'industrialisation.

S'exprimant lors d'une table ronde de haut niveau sur le développement de nouveaux flux d'investissement en Afrique tenue dans le cadre de la 5e édition de l'Africa Investment Forum (AIF), M. Mezzour a mis en exergue la transformation de l'économie nationale et l'importance des secteurs stratégiques tels que l'agroalimentaire, l'automobile, l'aéronautique, et les énergies renouvelables pour soutenir le développement industriel durable.

L'industrie automobile a connu une expansion rapide, portée par des partenariats clés avec des géants mondiaux et des initiatives locales visant à intégrer des fournisseurs marocains dans les chaînes de production, a relevé le ministre.

Le Maroc est aujourd'hui l'un des principaux exportateurs de véhicules en Afrique, avec une capacité de production annuelle de 700.000 véhicules, et ambitionne de doubler cette capacité d'ici les prochaines années, a-t-il indiqué, notant que cette réussite repose sur une vision claire, une infrastructure moderne et un environnement des affaires favorable.

Pour l'aéronautique, le Maroc s'est affirmé comme un hub régional en attirant de nombreux investissements dans la fabrication de pièces détachées et l'assemblage d'avions, soutenu par une main-d'œuvre qualifiée et un environnement propice à la recherche et au développement, a-t-il soulevé.

Et de poursuivre que pour soutenir cette croissance industrielle, le Royaume a également investi dans des infrastructures logistiques de grande envergure, comme le port de Tanger Med, désormais l'un des plus grands ports de transport en Afrique et en Méditerranée.

Ces initiatives ont contribué à réduire les coûts logistiques, facilitant l'exportation des produits marocains et renforçant l'attractivité du Royaume grâce au développement stratégique des zones économiques spéciales, véritables moteurs de compétitivité pour l'industrie nationale, a fait remarquer le responsable gouvernemental.

L'AIF 2024, placé sous le thème "Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure", se positionne comme plateforme incontournable en ouvrant la voie à des investissements stratégiques soutenant la transformation économique de l'Afrique et en fournissant un accès direct à des opportunités de transactions à travers le continent.