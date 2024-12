Mamadou Lamine Dianté, le président du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) a ouvert hier, à Saly-Portudal, la trente-cinquième session de cette institution autour du thème: "Appropriation du nouveau référentiel des politiques publiques par les mandats tripartites du HCDS".

Cette aspiration vise à contribuer à une meilleure connaissance par les mandants tripartites du HCDS de la Vision Sénégal 2050, de l'agenda national de transformation 2024-2029. Elle s'étend à la définition des orientations du futur cadre stratégique d'intervention du HCDS.

Au menu de la rencontre, on a l'adoption du compte-rendu de la trente-quatrième assemblée du HCDS, en plus du partage avec les membres du HCDS des informations sur la vie de l'institution. Selon M. Dianté, le HCDS est une institution tripartite regroupant les représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement. La présente rencontre se tient dans un contexte particulier mu pour la promotion de la démocratie et du dialogue social, exigeant un alignement sur les orientations des pouvoirs publics.

Le président du HCDS a rappelé les missions et rôles dévolus à son institution. Selon lui, le champ d'intervention s'étend du public au privé et à l'informel. Il n'a pas manqué de dire à la presse d'avoir fait le deuil de son passé syndical. Il a insisté sur l'attention particulière portée sur le secteur public et le Comité de suivi de la prise en charge des questions soulevées dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé.

En ce sens, il a fait part, depuis son installation, de la diligence pour aborder les dossiers trouvés sur place par une interpellation des autorités pour une facilitation sociale en vue de les résoudre, en suscitant des rencontres entre les parties prenantes. Sur le cas des enseignants, le G7, à la suite d'une rencontre, le président du HCDS a rappelé l'exigence de cette entité, son souci d'obtenir leur rencontre avec de la ministre de la Fonction publique et le Comité de suivi avant la fin du mois de novembre.

A l'en croire, la rencontre du 26 novembre 2024 à ces fins n'a pas abouti, du fait, selon lui, de l'intransigeance de la partie syndicale des enseignants qui exigeaient la présence du ministre cité. La situation a évolué et des engagements sont pris pour une tenue de la réunion, en présence du ministre de la Fonction publique, en plus de la volonté du gouvernement de rencontrer le G7 des enseignants. Selon lui, des efforts de dialogue sont entrepris dans le secteur de la santé ; malgré tout, des syndicats de ce secteur font encore la grève.