Maroc: Meknès - Rencontre de sensibilisation aux violences faites aux femmes

Meknès — Une rencontre de sensibilisation aux violences faites aux femmes a été organisée, mercredi à Meknès, avec pour objectif de contribuer à la création d'un environnement familial sûr et rejetant la violence.

Initié par la délégation provinciale de l'Entraide Nationale à Meknès, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 22è campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles lancée, le 25 novembre, sous le thème : "Pour un environnement familial favorable à un développement social sans violence à l'égard des femmes".

Intervenant à cette occasion, le délégué provincial de l'entraide nationale, Yassine Afrani a indiqué que cette initiative vient dans le sillage de la campagne nationale de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles qui vise à ouvrir un débat sociétal sur le phénomène à travers l'implication des acteurs en lien avec le domaine dont le parquet général, le ministère de la Santé et l'Entraide nationale.

Il s'agit aussi de sensibiliser l'ensemble des catégories à ce phénomène, les femmes et les hommes étant des partenaires de l'opération de sensibilisation à la lutte contre les comportements violents en milieu familial, a-t-il dit, s'attardant sur l'importance de la famille dans la prévention de la violence à travers l'adoption des bonnes pratiques en matière d'éducation et de lutte contre la violence.

Le responsable provincial a donné, par ailleurs, un aperçu des objectifs de la 22è campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles ainsi que des différentes réalisations du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille en la matière aux côtés de ses partenaires.

De son côté, la présidente de l'instance de l'équité et l'égalité des chances au conseil préfectoral de Meknès, Hakima Rgaibi, a souligné que cette rencontre intervient pour contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération exemptée de violence et consciente de l'importance de l'équité et la parité entre les sexes, ajoutant que la famille est la porte d'entrée pour atteindre cet objectif en inculquant ces valeurs aux enfants et aux jeunes.

"Il y a aujourd'hui une prise de conscience que les lois ne suffisent pas pour combattre la violence en milieu familial", a-t-elle estimé, mettant l'accent sur le renforcement du dialogue au sein des familles de manière à instaurer la culture de justice et d'équité et partant l'émergence d'individus vaccinés contre ces mauvais comportements.

Lors de cette rencontre, les représentants de certains départements dont le parquet général et le tribunal de première instance et la Cour d'appel de Meknès ont présenté des exposé sur les aspects juridiques en lien avec les violences faites aux femmes, les lois en vigueur ainsi que sur les efforts déployés par les cellules mises en places en matière de prise en charge des victimes de ces actes et de dissuasion contre leurs auteurs.

La campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI visant la promotion des conditions des femmes dans les différents domaines sociaux, économiques, culturels et environnementaux.

Se prolongeant du 25 novembre, qui coïncide avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre (journée mondiale des droits de l'Homme), la campagne s'inscrit aussi dans le cadre des efforts soutenus du ministère visant à garantir un environnement familial sûr et rejetant la violence, fondé sur les principes du dialogue et de l'éducation, à même de consolider les valeurs d'égalité et du vivre ensemble au sein de la famille marocaine.