Maroc: Tripoli - Le pays élu à la tête du Secrétariat général de l'AFROSAI

Tripoli — Le Maroc a été élu, mercredi à Tripoli, à la tête du secrétariat général de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI).

Le Royaume a été élu à la majorité des voix lors de l'opération de vote qui s'est déroulée lors de la 16ème Assemblée Générale de l'AFROSAI, qui se tient du 02 au 06 décembre 2024 à Tripoli (Libye), avec la participation de la Cour des comptes représentée par une importante délégation conduite par la première présidente de la Cour, Zineb El Adaoui.

Avec cette élection, le Royaume du Maroc abritera le siège permanent de cette organisation africaine.

Cette élection vient confirmer la reconnaissance par les institutions supérieures de contrôle membres de l'organisation du rôle de la Cour des comptes dans la promotion du contrôle des finances publiques et le renforcement de la coopération dans ce domaine au niveau continental ainsi que l'engagement du Maroc à soutenir l'action africaine commune dans le domaine du contrôle financier et à contribuer à la mise en place d'institutions solides à même de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance à l'échelle du Continent.

Elle reflète également la place privilégiée et pionnière dont jouit le Maroc dans son environnement africain et international et traduit l'engagement ferme du Royaume à renforcer la coopération globale dans sa dimension Sud-Sud, conformément à la Vision perspicace et éclairée de SM le Roi Mohammed VI qui place la coopération africaine dans tous les domaines en tête des priorités du Royaume.

L'AFROSAI regroupe les institutions supérieures de contrôle des finances publiques des 54 pays africains, outre la Cour des comptes de la CEDEAO et tient son Assemblée générale annuelle tous les trois ans, afin d'approuver ses rapports et renouveler ses structures de gouvernance pour les trois années à venir.