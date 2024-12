Afrique: Pétanque/Championnat du monde - Madagascar parmi les favoris à Dijon

La Grande Île fait partie des quarante-huit nations en lice au championnat du monde de pétanque triplettes hommes à Dijon. Le coup d'envoi des éliminatoires sera lancé ce jeudi.

Jour-J. Après son absence lors de la précédente édition au Bénin, Madagascar veut rééditer ses exploits au 51e championnat du monde de pétanque triplettes hommes et au 16e mondial de tirs de précision. Le sommet mondial s'étalera du 5 au 8 décembre au Zénith à Dijon, en France. La Grande Île y sera représentée par une équipe formée de l'expatrié Christian Andriantseheno dit « Racl », champion du monde en 1999, et trois locaux, à savoir Daniel Riantsoa Rakotondrainibe alias « Zigle », Faly Donald Andrianantenaina et Faratiana Rakotoniaina « Tina kely ».

Considéré comme favori mondial dans cette discipline, Madagascar a déjà disputé quatre finales et a remporté deux titres mondiaux. Le dernier sacre date de 2016 à domicile lors de la 47e édition au palais des sports à Mahamasina. L'équipe formée par Razakarisoa, Christian Andrianiaina, Hery Razafimahatratra et Lova Rakotondrazafy avait battu en finale les Béninois. Le leader de l'équipe actuelle à Dijon, Racl, en compagnie de Kailas Oukabay et Jean Jacky Randrianandrasana, s'était hissé sur la plus haute marche du podium en 1999 en s'imposant contre la Belgique lors du duel final à La Réunion.

Top Ten

Battu par la France, Madagascar avait échoué à deux reprises en finale, en 2007 à Pattaya, en Thaïlande, et en 2010 à Izmir, en Turquie. Au classement mondial, Madagascar occupe la septième place. Le grand favori mondial reste la France, qui accumule vingt-neuf titres, douze fois vice-championne, et compte quatorze médailles de bronze. La Suisse occupe la place de dauphin avec ses quatre sacres mondiaux. Dans le continent africain, le Maroc et la Tunisie devancent Madagascar, chacun accumulant trois titres de champions du monde. Deux autres nations d'Europe, à savoir l'Italie et la Belgique, comptent respectivement trois et deux titres.

La championne en titre, lors de l'édition au Bénin en 2023, la Thaïlande, récemment suspendue par la fédération internationale, sera le grand absent de cette version en France. Les deux précédentes éditions, en 2018 au Canada et en 2021 en Espagne, ont été arrachées par les Tricolores. L'équipe malgache au complet est arrivée en France samedi. Les épreuves débuteront jeudi avec le tir de précision, suivi du concours triplette en début de soirée.