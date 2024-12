Madagascar: Transport aérien - Un nouvel ATR en vue pour Madagascar Airlines

Madagascar Airlines renforcera sa flotte avec deux ATR avant décembre, après une année de perturbations et de défis. La compagnie cherche à regagner la confiance des voyageurs et à soutenir la relance du tourisme.

Enfin du concret ! D'après l'annonce du ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo, en octobre dernier, la compagnie aérienne Madagascar Airlines attend la livraison de deux nouveaux ATR avant la fin de l'année. Alors que 2024 touche à son terme, le premier avion est attendu cette semaine, presque à temps, bien que les livraisons étaient prévues pour septembre et octobre.

Le ministre a récemment précisé : « Madagascar dispose de trois avions opérationnels. D'ici la fin de la semaine, un nouvel ATR rejoindra la flotte, un autre avion actuellement en cours de réparation sera prêt avant la mi-décembre, et un dernier est attendu avant la fin de l'année ». Avec ces six appareils, Madagascar Airlines sera en mesure d'améliorer significativement ses services et d'atteindre ses objectifs en matière de développement touristique.

Les derniers mois ont été marqués par des perturbations majeures pour la compagnie. La suspension de certains vols internationaux a résulté de divers problèmes, notamment un incident impliquant un avion Q400 loué à CemAir en Afrique du Sud et des soucis techniques affectant un autre appareil. Ces interruptions, survenant en pleine haute saison touristique, ont entraîné des désagréments pour les passagers et des pertes financières importantes pour les opérateurs locaux. Néanmoins, le Chief Operational Officer, Andriamamonjy Mahery, a assuré récemment que « le problème est résolu et tous les vols reprennent normalement ».

Redressement progressif

Ces propos ont été confirmés aujourd'hui par le ministre des Transports et de la Météorologie lors des célébrations du 80e anniversaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Le ministre a tenu à souligner que « les réformes et les changements ne se concrétisent pas en une minute, mais la reprise des activités est bien en cours. » Il a également mis en avant que quatre-vingt aéroports sont désormais accessibles pour Madagascar Airlines, alors qu'à une certaine période, la compagnie n'opérait qu'un seul vol. Ces progrès contribuent à rétablir la confiance des touristes, comme en témoigne l'arrivée de compagnies étrangères sur l'île, notamment Arkia Airlines, Air Bulgaria et Emirates.

Cependant, Madagascar Airlines doit encore relever plusieurs défis. Parmi eux, le paiement des salaires, qui a accusé du retard, et la gestion des relations avec les fournisseurs. Malgré ces enjeux, le contrat du directeur actuel de Madagascar Airlines a été renouvelé pour une année supplémentaire, marquant une continuité dans les efforts de redressement de la compagnie.