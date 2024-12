Afrique de l'Est: « Continuez à prier pour le Soudan afin que cette guerre insensée et tragique prenne fin » - Missionnaires évacués du Dar Mariam

« Le jour où la guerre a commencé à Khartoum, le 15 avril 2023, nous avions les derniers examens de l'année scolaire. Vers 11 heures, nous nous sommes rendu compte qu'à la porte de l'école il y avait beaucoup de gens qui étaient venus chercher leurs enfants. C'est la panique.

Nous ne savions rien de ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. Nous avons rapidement récupéré les devoirs et les enfants ont été emmenés immédiatement sans même prendre leur petit déjeuner comme d'habitude. Beaucoup sont restés parce qu'aucune de leurs familles n'est venue les chercher. Nos deux enseignants (le directeur de l'école et son adjoint) les ont donc ramenés chez eux en voiture. Ce jour a marqué la fin de l'année scolaire 2023 et, à ce jour, aucune école n'a pu rouvrir. Les enfants sont éparpillés partout, malheureusement certains sont morts, d'autres sont blessés. Les combats ont tout arrêté.

Soeur Teresa Roszkowska est l'une des cinq Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) qui sont restées bloquées pendant un an et quatre mois, avec un prêtre salésien de Don Bosco et vingt citoyens du Sud Soudan, dans la mission de Dar Mariam, à Khartoum, dans une zone sous le contrôle des Forces Armées Soudanaises, encerclées par les Rsf-Forces de Soutien Rapide depuis le 15 avril 2023, jour du coup d'état (Voir Fides 17/4/2023). Le groupe a été mis en sécurité par les Forces Armées Soudanaises le 5 août 2024, le jour même de l'anniversaire de la fondation de l'Institut FMA.

La missionnaire, qui est passée par l'Italie avant de retourner en Pologne, son pays d'origine, a partagé avec l'Agence Fides cette longue période de souffrance qui perdure à Khartoum.

« Lorsque la guerre a commencé, nous ne pensions pas devoir quitter notre mission. Nous étions cinq soeurs, quatre indiennes et moi polonaise. Vers la fin du mois de mai, un prêtre salésien de l'Inde, directeur de notre école soudanaise, nous a rejointes. Les combats se rapprochaient de plus en plus », souligne Soeur Teresa. À cause du tapage incessant des FSR, de nombreuses personnes ont été blessées, beaucoup sont mortes. Beaucoup de pauvres, de sans-abri et de mères avec des enfants en bas âge ont commencé à arriver à notre école de Dar Mariam. Nous avions encore de la nourriture de l'école, des sacs de haricots, de lentilles, de riz, et nous avons donc réussi à nourrir tous ceux qui venaient à nous, sans distinction d'appartenance religieuse. De nombreux enfants sont restés avec nous jour et nuit, et nous avons organisé des cours pour eux tous ensemble.

« L'âge des enfants qui étaient avec nous ne dépassait pas 15 ans, le plus jeune avait 5 jours. Je tiens à préciser que nous avons travaillé en tant que communauté, et non en tant qu'individus, et cette réalité nous a tous profondément touchés », souligne Soeur Teresa. Il est difficile de décrire le déchirement de nos coeurs, mais nous ne nous sommes jamais découragés et nous sommes allés de l'avant tous ensemble ».

« Le 3 novembre 2023, une bombe a frappé notre maison, la détruisant, et deux jours plus tard, le 5 novembre, une autre bombe est tombée sur notre école, la détruisant également. Dieu merci, personne n'est mort, seuls quelques-uns d'entre nous ont été blessés, mais pas gravement. Dieu et Notre Dame nous ont protégées et sauvées. Nous ne pouvons pas imaginer les dégâts que cette explosion aurait pu causer. Aujourd'hui encore, nous sommes très reconnaissantes à l'armée des FAS de nous avoir protégés et d'avoir pris soin de nous. Très souvent, les généraux nous ont rendu visite, apportant de la nourriture, des médicaments, et ceux d'entre nous qui étaient très malades ont été emmenés à leur hôpital d'Omdurman ».

« Au cours de ces longs mois, nous avons été isolées de tous et de tout. Autour de nous, il n'y avait que de la destruction. Jusqu'au jour où le général d'armée Nazruddin et son équipe nous ont donné le WiFi pour que nous puissions l'utiliser tant que nous étions ici. Cependant, depuis mai 2023, nous n'avons plus d'électricité. Nous avions un générateur que nous mettions en marche tous les deux jours pour pomper de l'eau pour nous et tous les nécessiteux qui vivaient autour de nous.

Le diesel était épuisé, l'aide de l'armée nous a permis de continuer. La situation est devenue de plus en plus difficile et, heureusement, ils nous ont fourni des panneaux solaires. Je tiens à préciser », souligne la missionnaire,« qu'aucun membre des FSR n'est jamais entré dans notre enceinte, nous étions bien protégées par l'armée des FAS. Les soldats apportaient souvent de la nourriture pour nos enfants et pour nous tous. Nous savons que, dans d'autres endroits de Khartoum, les soldats des FSR ont détruit des églises et effectué des raids. Ils ont détruit de grandes statues de la Vierge et de Jésus, à la recherche d'argent et d'or à l'intérieur. Ils ont pris des voitures appartenant à l'Église, des ordinateurs portables, des ordinateurs, des médicaments... détruisant tout ce qu'ils ne pouvaient pas prendre ».

« Lorsque la situation a empiré, nos supérieurs ont insisté pour que nous quittions le pays, mais c'était impossible. Les routes étaient bloquées par les rebelles. Nous étions en sécurité dans la mission et nous avons fait savoir que nous ne bougerions pas tant que notre personnel ne serait pas évacué avec nous. Ils ont accepté et le processus a commencé. Auparavant, un accord avait été conclu avec la Croix-Rouge internationale pour nous évacuer avec nos 112 membres le 10 décembre 2023, mais il n'a pas abouti.

Plus tard, les chefs des FAS, le général Nuzrudin et le général Omer al Noaman (décédé début septembre), nous ont rendu visite et nous ont dit de nous tenir prêtes car ils ne nous préviendraient que deux heures avant l'évacuation. Le 27 juillet 2024, la nouvelle est arrivée que vers neuf heures du soir, nous serions évacués, d'abord seulement nous, les religieuses et les prêtres, en tant qu'étrangers. Le lendemain, les autres, mais seulement quelques personnes étaient prêtes à être évacuées.

Les autres, plus de 50, sont restés à Dar Mariam. Ce fut un moment terrible quand nous avons dû partir sans dire au revoir parce que nos enfants dormaient déjà, nos pauvres gens avec qui nous avions vécu pendant 16 mois. Seules quelques mères ont compris que nous partions. Nous avons été emmenés en voiture dans l'obscurité jusqu'à la rive du fleuve. De nombreux soldats étaient avec nous pour nous aider. Tout s'est déroulé en secret. Il y avait un grand bateau dans lequel nous nous sommes allongés pour ne pas être vus. Il nous a fallu environ 50 minutes pour atteindre Omdurman.

A l'arrivée, tard dans la nuit, nous avons trouvé des voitures prêtes à nous emmener dans la maison des religieuses de Mère Teresa. À Omdurman, un soldat chargé de notre sécurité a acheté de la nourriture pour tout le monde, a emmené certains d'entre nous à l'hôpital pour des examens de contrôle, a fourni des médicaments et tout ce dont nous avions besoin. Puis, le 6 août, il nous a emmenés à Port-Soudan où ils ont préparé les documents dont nous avions besoin.

« Les missionnaires comboniens au Soudan ont également joué un rôle important dans notre évacuation. Aujourd'hui encore, ils travaillent avec nous pour les pauvres qui restent dans la mission Dar Mariam à Shajara, Khartoum, soit environ 70 à 80 adultes et près de 20 enfants ».

« Nous avons récemment appris que les personnes restées à Dar Mariam, à Shajara, ne sont plus aussi nombreuses et que le Général Nazrudin et d'autres leur rendent régulièrement visite et leur apportent des moustiquaires et de la nourriture. Continuez à prier pour le Soudan afin que cette guerre insensée et tragique prenne fin et que Dieu accorde le don d'une paix durable à toute la nation », a conclu Soeur Teresa.

Les FMA sont arrivées au Soudan le 24 janvier 1989, envoyées par les Supérieures de la Congrégation des Soeurs Salésiennes de Don Bosco pour aider les soeurs qui se trouvaient déjà au Soudan en 1983, mais à ce moment-là dans le sud du Soudan. Elles avaient un jardin d'enfants et une école primaire à Shajara. Au total, 850 élèves issus de familles pauvres, un groupe de presque 100 enfants qui, à cause de la guerre ou d'autres circonstances, n'étaient jamais allés à l'école, des garçons et des filles, des musulmans et des chrétiens. (Agence Fides 5/12/2024)