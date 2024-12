Tunisie: Une enquête lancée sur des irrégularités dans une ferme laitière publique à Béja

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a ordonné l'ouverture d'une enquête concernant les irrégularités relevées dans une ferme laitière située à Medjez el-Bab, gouvernorat de Béja. Cette exploitation, relevant de l'Office des Terres Domaniales, fait l'objet de manquements nécessitant des mesures urgentes à l'encontre des responsables identifiés.

Lors de sa visite d'inspection effectuée mardi, le ministre a évalué l'état d'exploitation de la ferme : santé du cheptel, conditions des infrastructures d'élevage et gestion des ressources disponibles. Il a constaté des bâtiments en mauvais état, des équipements obsolètes ou hors d'usage, et a recommandé des travaux de maintenance immédiats.

Accompagné du gouverneur de Béja, Ahmed Kharrat, et d'un groupe de cadres centraux et régionaux, Ezzedine Ben Cheikh a insisté sur l'amélioration des soins vétérinaires et sur la fourniture de fourrages en quantité suffisante pour préserver et augmenter la production laitière.

Par la suite, le ministre s'est rendu à l'unité coopérative « Al Iyadh » à Oued Ezzarga, dans la délégation de Testour, où il a inspecté les conditions d'élevage et la disponibilité des intrants agricoles, tels que les semences et les engrais. Il a exhorté les responsables à maintenir un haut niveau de préparation pour garantir une saison agricole réussie.

La tournée du ministre s'est poursuivie à la société « Soussam », spécialisée dans la production de semences certifiées. À Béja Sud, il a vérifié les stocks de semences disponibles et a observé les différentes étapes de leur traitement, notamment celles du blé dur destiné aux semis. Ben Cheikh a également supervisé les opérations de distribution et de transport des semences vers Béja et d'autres régions.

Il a souligné l'importance d'accélérer la production et le conditionnement des semences afin de répondre efficacement aux besoins des agriculteurs dans les délais impartis.

Cette mission d'inspection s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale visant à renforcer les performances des unités agricoles publiques et à optimiser les ressources. Le ministère de l'Agriculture reste déterminé à soutenir les agriculteurs et à assurer un développement durable des secteurs de l'élevage et de la production agricole.