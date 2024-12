Sénégal: Pont de Rosso - Les dispositions nécessaires ont été prises pour l'achèvement des travaux, « d'ici à juillet 2026 »

Rosso Sénégal — Les dispositions nécessaires ont été prises en vue de l'achèvement, "d'ici à juillet 2026", de la construction du pont de Rosso, sur la frontière sénégalo-mauritanienne, a assuré, mercredi, le directeur général des infrastructures routières et du désenclavement au ministère sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Mamadou Alassane Camara.

"Nous pouvons assurer que toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises pour accélérer les travaux afin de les finaliser, d'ici à juillet 2026", a soutenu M. Camara au cours d'une visite du chantier.

Il était d'ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne (UE) et du représentant au Sénégal de la Banque africaine de développement (BAD).

L'UE et la BAD contribuent au financement de cette infrastructure routière.

Des responsables des ministères sénégalais et mauritanien chargés des Infrastructures ont participé à la visite, qui s'est déroulée en présence d'un représentant de la Banque européenne d'investissement (BEI).

Le but de la visite était d'évaluer les travaux du pont de Rosso et des aménagements connexes, selon le directeur général des infrastructures routières et du désenclavement.

Mamadou Alassane Camara a salué l'engagement de la Mauritanie, du Sénégal et de leurs partenaires financiers à faire construire ce pont, "un ouvrage [qui va] connecter les peuples" des deux pays et de leurs voisins.

"Nous espérons que les travaux vont se poursuivre de manière professionnelle, avec une accélération à tous les niveaux, pour qu'on puisse atteindre les objectifs fixés et respecter les délais indiqués", a dit M. Camara.

L'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, s'est réjoui de l'évolution des travaux.

"Ce pont va renforcer la mobilité des personnes, des biens et des services" entre la Mauritanie et le Sénégal, a-t-il assuré.

Les représentants des deux pays voisins, de la BAD et de la BEI ont visité aussi la gare routière, le poste de santé, des écoles et un marché construits à Rosso, des ouvrages annexés à l'infrastructure routière.

Selon Mohamed Chérif, le représentant de la BAD au Sénégal, le pont est "un projet d'intégration régionale africaine, qui va renforcer la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie".

L'ouvrage va en même temps "créer une union entre les pays africains, avec un lien direct entre les pays d'Afrique de Nord et ceux du Sahara", a-t-il dit.