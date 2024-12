Sénégal: Désertification - 1,5 milliard d'hectares de terres à restaurer d'ici à 2050 (responsable onusien)

Dakar — Le secrétaire exécutif du secrétariat de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), Ibrahima Thiaw, a déclaré, mercredi, que l'humanité doit restaurer 1,5 milliard d'hectares de terres d'ici à 2050 pour nourrir une population mondiale croissante.

« Nous avons dégradé 40% des terres productives de cette planète. Donc on a 1,5 milliard d'hectares de terres en réserve que nous pouvons restaurer pour produire les aliments dont nous avons besoin », a dit M. Thiaw dans une vidéoconférence publiée sur la télévision des Nations unies.

Il intervenait lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre de la seizième session de la Conférence des Parties (COP16) de la CNULCD, qui se tient à Riyad, en Arabie saoudite du 2 au 13 décembre 2024.

« La restauration de ces terres est importante parce que l'humanité doit produire deux fois plus d'aliments à partir de maintenant jusqu'en 2050 pour nourrir une population en croissance et une classe moyenne croissante », a-t-il ajouté, en présence d'Osama Ibrahim Faqeeha, vice-ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture de l'Arabie Saoudite ainsi que d'autres officiels.

Ibrahima Thiaw s'est demandé comment l'humanité pourrait réaliser cet objectif « si nous avons déjà perdu 40% des terres productives de la planète ».

« Nous devons donc, restaurer les terres », a insisté le Mauritanien, par ailleurs conseiller spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahel.

Cette première COP de la CNULCD organisée à Ryad, en Arabie Saoudite, est axée sur le thème : « Notre terre, Notre avenir ».

Coïncidant avec le 30e anniversaire de la CNULCD, la COP16 sera « la plus grande conférence des Nations unies sur la terre à ce jour et la première COP de la CNULCD organisée dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui connaît de première main les impacts de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse », selon un communiqué de presse.

Pour la CNULCD, elle représente également « un moment décisif pour accroître l'ambition mondiale et accélérer l'action en matière de résilience des terres et de la sécheresse grâce à une approche centrée sur les personnes ».

La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification est l'un des trois principaux traités des Nations unies connus sous le nom de Conventions de Rio pour le climat et la biodiversité.

La Conférence des Parties (COP) est le principal organe décisionnel des 197 parties (pays), à savoir 196 pays et l'Union européenne, à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.