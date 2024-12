Tunisie: «2034 - Une modeste proposition», pièce De Moncef Zahrouni: Un pamphlet radical et satirique

L'espace El Teatro abritera, à partir du 5 décembre, la pièce de Moncef Zahrouni, intitulée «2034 : une modeste proposition», ce cycle se poursuivra les 6-7-12-13-14 décembre à 19h30 et le 8 décembre 17h00.

Il s'agit d'une création de mai dernier, conception, texte et mise en scène de Moncef Zahrouni, et interprétée par la comédienne Fatma Felhi. «Que se passe-t-il quand Moncef Zahrouni, conteur, concepteur sonore, dramaturge, metteur en scène et réalisateur et auteur de plusieurs œuvres musicales, théâtrales et cinématographique, rencontre l'actrice Fatma Felhi, une artiste au parcours artistique assez varié entre théâtre, cinéma et télévision.

Il en résulte un pamphlet cruel, cinglant, intransigeant et sans la moindre concession annonçant, voire contribuant activement au crépuscule des idoles dans une démarche: rire à coups de marteau», lit-on dans la présentation de la pièce. Dans un tourbillon de satire et d'irrévérence, 2034 est une oeuvre d'une radicalité assumée, qui est là pour rappeler qu'on n'a pas encore touché le fond.

La pièce est un voyage dans le temps : en l'année 2034, une femme se découvre au cœur d'une entreprise révolutionnaire: l'organisation d'un festival d'un type nouveau, épaulée par une équipe déterminée et ambitieuse. Ce festival s'avère être le déclencheur d'une série de transformations profondes au sein de la société, évoluant en marge du regard d'une classe politique en déclin.