Tunisie: Novation City reconduit sa certification MSI 20000

Après la remise d'un premier certificat MSI 20000 en octobre 2021, COFICERT reconduit le certificat de Novation City, technopole de référence financé en partie par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Novation City est un partenariat Public-Privé, soutenu par des groupes industriels de premier plan et des institutions bancaires et financières, ayant pour vocation d'être un hub d'innovation de référence venant renforcer les activités à haute valeur ajoutée dans la filière mécatronique. Cette participation stratégique de la CDCconstitue une des valeurs phare de son portefeuille.

La certification, obtenue suite à une évaluation financière réalisée sur la base des derniers exercices atteste de la conformité de Novation City aux exigences du cahier des charges de la norme. Ce projet s'inscrit dans la vision de la CDC d'améliorer et de consolider les bonnes pratiques en matière de gouvernance financière des structures qu'elle finance.

Le certificat de conformité MSI 20000 a été remis à la Direction de Novation City par une délégation officielle de COFICERT France, menée par Madame Anne Guerbé, Vice-Présidente de l'Organisme, qui était également accompagnée par Messieurs Cristian Mocanu et Souheil Skander.

Diffusée et régulée par l'IGSF, la norme MSI 20000 renseigne sur la qualité de la situation financière des entreprises et des institutions. L'approche d'évaluation repose sur deux axes, la mesure de la solidité financière d'une part et celle de la performance financière d'autre part. Le certificat MSI 20000 se présente comme un indicateur de référence pour les opérateurs économiques et financiers en quête de repères fiables et indépendants en matière de solvabilité, de rentabilité et de résilience.

La certification MSI 20000 vient confirmer la qualité de la situation financière de Novation City et envoie un message fort et rassurantquant à la dynamique et aux perspectives de développement du pôle. Cette certification renforce le positionnement et l'image de marque de Novation City auprès de ses partenaires et en particulier de son écosystème financier (investisseurs, bailleurs de fonds, etc.).

D'après communiqué