Tunisie: Aéroport de Tabarka-Aïn Draham - Vers une modernisation pour relancer le trafic aérien

Mardi 3 décembre 2024, Rachid Amri, ministre des Transports, a effectué une visite de travail dans les gouvernorats de Jendouba et Béja. Cette tournée avait pour objectif de superviser l'état d'avancement de plusieurs projets stratégiques et d'inspecter les infrastructures de transport, notamment celles relevant de la Société régionale de transport de Béja, de la Société régionale de transport de Jendouba, de l'Office national des passages frontaliers terrestres, de l'Agence technique du transport terrestre (ATTT) et de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

Accompagné des gouverneurs des deux régions, Hichem El Houssoumi et Ahmed Ben Kharrat, ainsi que de plusieurs cadres ministériels et régionaux, le ministre a insisté sur l'importance de renforcer les infrastructures pour soutenir le développement économique et social des deux gouvernorats.

Amri a souligné que le développement du réseau ferroviaire constitue une priorité stratégique pour l'État, en raison de ses avantages écologiques et économiques.

Lors de sa visite, il a inspecté les travaux d'aménagement et d'extension du poste frontalier terrestre de Melloula (Jendouba), un projet dont le coût global s'élève à 49,462 millions de dinars et qui a atteint un taux d'avancement de 68 %. Il a exhorté les responsables à accélérer l'exécution des travaux pour livrer cette infrastructure dans les délais, en vue d'en faire un modèle d'efficacité et un espace attractif pour les voyageurs et les opérateurs économiques.

Par ailleurs, le ministre a encouragé les habitants de Jendouba à proposer des initiatives visant à mieux exploiter les atouts naturels et économiques de leur région, notamment pour relancer le trafic aérien à l'aéroport international de Tabarka-Aïn Draham.

Dans ce cadre, il a annoncé que des efforts seront consacrés à la modernisation des équipements de cet aéroport, avec l'installation de caméras de surveillance et la rénovation du toit du hall principal d'ici fin février 2025. Il a également évoqué la nécessité d'attirer des investisseurs pour soutenir les projets en suspens.

Le ministre a également détaillé plusieurs mesures concrètes visant à améliorer les infrastructures de transport dans les deux gouvernorats. Parmi elles : le lancement de l'appel d'offres pour la construction d'un centre de contrôle technique des véhicules à Jendouba avant le 15 janvier 2025, avec une livraison prévue pour juillet 2025 ; la mise en service d'un atelier de maintenance des bus à Béja en juin 2025 ; la finalisation des travaux de rénovation de la gare ferroviaire de Béja pour mars 2025 ; et l'installation de nouveaux systèmes de gestion et de contrôle par GPS pour la Société régionale de transport de Jendouba d'ici janvier 2025.

En réponse aux lacunes constatées sur le terrain, le ministre a ordonné plusieurs actions immédiates, notamment l'aménagement des centres d'examen de conduite à Jendouba pour garantir la sécurité des usagers, la lutte contre les abus dans l'attribution des permis de conduire et la revalorisation des équipements de transport désaffectés.

Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail au sein des infrastructures de transport, de renforcer la propreté et de mieux gérer les ressources humaines disponibles.

Enfin, il a appelé les entreprises et institutions concernées à mieux promouvoir les projets en cours pour attirer des investisseurs et garantir leur succès à long terme.