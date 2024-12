Tunisie: Indiscrétions - Sauvez le forum du livre tunisien

La Presse -- Le Forum du livre tunisien fondé en 2015, dans le cadre de la Foire internationale du livre de Tunis, risque fort d'être gelé en 2025. Il s'agit là d'un projet tissé fil à fil, qui a apporté à la culture tunisienne des idées inédites. « Les valises académiques », « Le prix des lycéens et des étudiants », « L'invention du lecteur », « La base de données tunisienne », « La foire à El Dar » qui distribue des couffins de livres dédicacés par les plus grands auteurs aux séniors dans leurs maisons, autant de réalisations à préserver et développer.

Mehdi Benedetto : virtuose de la micro-mosaïque

C'est l'un de nos plus discrets artistes. Mehdi Benedetto a repris avec talent et virtuosité les techniques millénaires de la mosaïque. La finesse de son travail, la minutie de sa technique, le sens des alliages de couleurs, la préciosité des pierres et des marbres utilisés et l'originalité de ses sujets font de ce mosaïste un artiste dont les créations transcendent les frontières. Ses tableaux de micro-mosaïque ont été vus dans les vitrines d'Hermès, les plus prestigieuses du faubourg Saint-Honoré à Paris.

Mehdi Benedetto expose ce jeudi dans son atelier à Gammarth.

Poussière d'étoiles

C'est sur ce joli thème, brillant et festif, que Khedija Turki expose ses créations. Elle propose à un public fidèle, qui la suit attentivement, son univers, poétique, lumineux, tout d'éclat et de créativité. Dans la multitude d'expositions et de marchés de Noël qui se suivent en cette période de l'année, Khedija Turki se détache par la pertinence de ses choix, la rigueur de son goût, et l'exclusivité de ses créations. « Poussière d'étoiles » porté par Kdéco brille de mille feux.

Ephémères cependant car elles ne brilleront que du 6 au 12 décembre.

Vient de paraître

Dans la collection d'ouvrages que Malek Labidi consacre aux promenades gourmandes à travers le pays, et après « La table du nord », Malek Labidi vient de faire paraître « La table de la côte ».

Bien plus qu'un livre d'art culinaire, c'est un ouvrage sur la préservation d'un patrimoine et la transmission de modes de vie jusque-là uniquement soutenus par une tradition orale. Ce sont aussi des histoires de rencontres et de découvertes. C'est cette mission que s'est donné cette jeune femme passionnée et passionnante dès qu'elle parle de son projet. Un projet initié par elle--un projet de vie dira-t-elle--et soutenu par la Fondation Biat.

Nous y reviendrons plus longuement.

La folie des petites grandeurs

Voir le monde en miniature, voilà la gageure que la galerie TGM a proposée à un collectif d'artistes contemporains. Ce jeudi, les cimaises de la galerie seront couvertes de petits formats illustrant l'univers de chacun.

Et comme souvent, dans la démarche de cette galerie pas comme les autres sera exposée une collection de miniatures anciennes d'artistes tunisiens, pionniers et membres de l'Ecole de Tunis.