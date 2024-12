Namibie: Attaf salue les 'liens solides' qu'entretiennent le pays et la Namibie

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a salué, mercredi à Alger, les "liens solides" qu'entretiennent l'Algérie et la Namibie, plaidant pour "le renforcement de la coopération" entre les deux pays afin de "répondre aux aspirations légitimes" des deux peuples.

Le ministre des Affaires étrangères a rappelé, à ce titre, que les deux pays ont toujours soutenu ensemble les causes justes et légitimes de justice et de liberté, notamment au Sahara occidental et en Palestine, l'unité politique et l'intégration économique du continent africain et ont plaidé aussi "ensemble et avec force" en faveur d'un nouvel ordre mondial, basé sur les principes de justice, d'équité et d'inclusion.

Il a estimé, dans ce contexte, que l'inauguration de l'ambassade de la Namibie à Alger est "une occasion propice pour célébrer les progrès remarquables réalisés" par les deux pays sur la voie de "la promotion de la gouvernance démocratique et de la prospérité économique", félicitant "chaleureusement" la Namibie pour "le succès retentissant des élections générales qui se sont tenues récemment".

Soutenant que les relations entre les deux pays sont "profondément enracinées dans l'histoire glorieuse" des deux nations, M. Attaf a exprimé, à l'occasion, la fierté de l'Algérie d'avoir accueilli à Alger en 1963 l'un des premiers bureaux de la SWAPO (ancien mouvement indépendantiste namibien) à l'étranger et du fait que les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 21 mars 1990, soit le jour même de la proclamation officielle de l'indépendance de la Namibie.

De son côté, le ministre namibien des Relations internationales et de la Coopération, M. Peya Mushelenga, a mis en avant le soutien apporté par l'Algérie à la Namibie dans sa lutte pour l'indépendance.

Il a rappelé, à ce propos, que le numéro deux de la PLAN, feu Dimo Hamaambo, avait reçu sa formation militaire en Algérie, "suivant les traces des géants Nelson Mandela et Samora Machel".

Le chef de la diplomatie namibienne a affirmé, en outre, que son pays est "reconnaissant" de la coopération "significative" dans de nombreux domaines, estimant, toutefois, qu'"il reste encore beaucoup à faire ensemble".

Le ministre namibien a souligné, par ailleurs, la "convergence de vues" entre l'Algérie et la Namibie sur la scène internationale, rappelant que les deux pays sont "engagés en faveur de l'autodétermination et de l'indépendance des peuples soumis à la servitude coloniale", à savoir le Sahara Occidental et la Palestine qui fait face à "un génocide".