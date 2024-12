Afrique: Foot/Coupe d'Algérie 2024-2025 (dames) - Le tirage au sort fixé au lundi 6 janvier

ALGER — Le tirage au sort des différents tours de la Coupe d'Algérie féminine de football 2024-2025 (seniors, U19, et U16), se déroulera le lundi 6 janvier 2025 à partir de 10h30, au siège de la Fédération algérienne (FAF) à Dely-Brahim (Alger), a indiqué l'instance fédérale dans une circulaire adressée aux présidents de Ligues et aux clubs.

Le tirage au sort concernera tous les tours nationaux : 1/8es de finale, 1/4 de finale, et demi-finales. Le premier club tiré jouera à domicile, précise la même source.

La FAF a souligné que les 1/8es de finales sont fixés aux 24 et 25 janvier 2025, alors que les matchs des 1/4 de finales se joueront les 7 et 8 février 2025. Les demi-finales, quant à elle, sont programmées les 11 et 12 avril 2025.

Le détenteur du trophée n'est autre que la formation du CF Akbou, vainqueur le 3 mai dernier en finale face au CS Constantine (0-0, aux t.a.b : 5-4), au stade Salem Mebrouki de Rouiba.

Par ailleurs, la FAF procédera également, le lundi 6 janvier 2025, au tirage au sort de la Coupe d'Algérie 2024-2025 des jeunes catégories garçons (U19, U17, et U15) à partir de 13h00, au même lieu.

Les organisateurs procéderont au tirage des 1/16es de finale, 1/8es de finale, 1/4 de finale, et demi-finales. Les rencontres se joueront sur des terrains neutres qui seront désignés par la Commission de la Coupe d'Algérie.

Les 1/16es de finale se joueront les 24 et 25 janvier 2025, les 1/8es de finales les 7 et 8 février 2025, alors que les 1/4 de finale sont fixés aux 21 et 22 février. Le dernier carré est programmé les 11 et 12 avril 2025.

Pour rappel, le tirage au sort des 1/32es de finale de la Coupe d'Algérie (seniors), aura lieu jeudi 12 décembre à partir de 17h30 au cercle de l'Armée de Beni Messous (Alger).

Ce tour verra l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 Mobilis, en plus des équipes qualifiées à l'issue des rencontres du dernier tour région disputé le week-end dernier, et marqué par l'élimination de 13 formations du championnat de Ligue 2 amateur.