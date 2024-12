Algérie: Oran - L'université doit contribuer à la recherche de solutions durables au phénomène de migration

ORAN — Les participants au colloque international intitulé "L'espace euro-méditerranéen face aux défis de la migration : gouvernance, enjeux et perspectives", ouvert mercredi à l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", ont mis en avant la nécessaire implication de l'Université pour contribuer à la recherche de solutions durables au phénomène de la migration.

Le recteur de l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", Dr. Ahmed Chaalal, a déclaré que "l'université, en tant qu'institution de formation et de recherche scientifique, doit contribuer aux efforts déployés à différents niveaux pour trouver des solutions durables et intégrées à ce phénomène, qui concerne un grand nombre de pays dans le monde, que ce soit à travers des études approfondies ou en formulant des recommandations".

Pour sa part, Dr. Nadji Rahmania de l'Université de Lille (France) et président du comité scientifique du colloque a déclaré que la migration "reflète des dynamiques complexes et des transformations profondes".

Il a ajouté que "les migrations humaines, qu'elles soient volontaires ou forcées, se sont étendues sur des siècles et sur tous les continents, façonnant et redéfinissant les sociétés, les cultures et les politiques, Aujourd'hui, dans un contexte mondial marqué par de multiples crises, les migrations ont acquis de nouvelles dimensions, ce qui exige une réflexion approfondie, collaborative et interdisciplinaire", a-t-il noté.

Ce colloque de deux jours est organisé en coordination avec l'Unité de recherche Sciences de l'Homme pour les études philosophiques et sociales, le laboratoire de recherche Moyens d'investigation et techniques de traitement des troubles comportementaux de l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", ainsi que des universités et laboratoires de recherche de certains pays européens, des chercheurs nationaux et internationaux participent à cette rencontre.