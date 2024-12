Algérie: Le henné inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

ALGER — L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a annoncé, mardi, avoir validé le dossier arabe commun "Le henné: rituels, pratiques sociales et esthétique", pour son inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et ce lors de la 19e session de la réunion du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tenue à Asuncion (République du Paraguay), indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Ce dossier conjoint a été présenté par 16 pays arabes dont l'Algérie, qui a exprimé sa volonté d'inscrire cet élément patrimonial sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, une pratique culturelle qu'elle partage avec de nombreux pays du monde arabe et qui a toujours été liée à la femme à travers les temps et aux occasions religieuses et sociales tels que l'Aid, le mariage, la circoncision et autres, ajoute le communiqué.

Cette inscription vient couronner le travail des experts algériens et arabes qui ont préparé un dossier scientifique détaillé. Chaque pays a présenté les motifs de sa participation, expliquant la symbolique du henné et les secrets que recèle cette pratique culturelle dans les sociétés arabes, conclut le communiqué.