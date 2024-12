Algérie: Ligue 2 amateur - L'ES Ben Aknoun et le MB Rouissat pour consolider leur leadership

ALGER — L'ES Ben Aknoun (Centre-Ouest) et le MB Rouissat (Centre-Est) tenteront de consolider leur leadership lors de la réception de l'US Béchar Djedid (5e) et la JSD Jijel (8e), à l'occasion de la 12e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, prévue vendredi et samedi.

Dans le groupe Centre-Ouest, l'Etoile de Ben Aknoun (23 pts) auréolée de sa qualification pour les 32es de finale de la Coupe d'Algérie, accueillera samedi (15h00) le promu l'US Béchar Djedid (5e, 17 pts) avec la ferme intention de renouer avec la victoire après le nul obtenu lors de son déplacement chez le MC Saida (0-0) lors de la précédente journée, et confirmer au passage son statut de leader à trois journées de la fin de la phase aller.

Les poursuivants directs de Ben Aknoun, le RC Kouba et la JSM Tiaret, deuxièmes ex aequo avec 20 points, accueilleront également des équipes du milieu de tableau, en l'occurrence, le RC Arbaâ (10e, 13 pts) et l'ESM Koléa (9e, 14 pts), avec l'objectif d'engranger les trois points et rester au contact de l'Etoile.

Logée au quatrième rang, l'ASM Oran (19 pts) tentera, pour sa part, de se relancer après l'élimination surprise en Coupe d'Algérie face à l'USM Bel Abbes (0-1), à l'occasion de son déplacement chez la MC Saida (12e, 12 pts), en difficultés dans le bas du classement après une série de mauvais résultats.

Sixième au classement, la JS El Biar (16 pts) qui reste sur une élimination en Coupe d'Algérie, sera en appel chez le WA Mostaganem (8e, 15 pts), tout comme le GC Mascara, également sixième, qui se rendra chez le CR Témouchent (15e, 8 pts), dans une rencontre qui se jouera sans public, huis clos oblige.

Dans le bas du classement, le SC Mécheria, lanterne rouge avec quatre petits points recevra le NA Hussein-Dey (12e, 12 pts), avec l'objectif d'engranger les trois points de la victoire pour se donner un peu d'air.

Cette 12e journée du groupe Centre-Ouest, débutera vendredi (15h00) avec la rencontre opposant le MCB Oued Sly (14e, 10 pts) au SKAF Khemis Miliana (10e, 13 pts).

Groupe Centre-Est: Rouissat pour conserver la tête, El Harrach à l'affut

Dans la poule Centre-Est, le MB Rouissat (1er, 26 pts) tentera de prolonger sa série d'invincibilité (4 victoires, 1 nul) à l'occasion de la réception, samedi (15h00), de la JSD Jijel (8e, 13 pts), une formation en difficulté pour sa première saison en Ligue 2 mais qui reste sur une belle qualification pour les 32es de finale de Dame coupe.

Le dauphin de Rouissat, l'USM El Harrach (2e, 23 pts), toujours invaincu avec un bilan de six succès et cinq nuls, sera de son côté à l'épreuve l'IRB Ouargla (13 pts) dans une opposition largement à son avantage.

Distancée de trois longueurs par le leader, l'USMH tentera de réduire cet écart.

Pour sa part, l'USM Annaba (4e, 18 pts) accueillera, vendredi (14h00), l'AS Khroub (6e, 16 pts) dans une opposition qui s'annonce équilibrée, tout comme celle opposant, samedi (14h00), le MO Constantine (5e, 17 pts) à l'US Chaouia (7e, 15 pts).

De son côté, l'IB Khemis El Khechna (6e, 18 pts) qui reste sur une amère élimination en Coupe d'Algérie face au RCK, se déplacera chez la lanterne rouge l'US Souf (5 pts) avec la ferme ambition de l'emporter pour rester dans le sillage du peloton de tête. Une mission largement dans ses cordes.

Dans le milieu de tableau, le CA Batna (13e, 12 pts) avec un moral au beau fixe après son billet en poche pour les 32es de finale de la Coupe, recevra le NRB Teleghma (8e, 13 pts) avec l'ambition de confirmer cette performance, alors que le HB Chelghoum Laid, également huitième et éliminé de la compétition populaire, se déplacera chez l'autre formation de Batna, le MSP Batna pour se refaire une santé.

Dans la lutte pour le maintien, la JS Bordj Menaiel (15e, 7 pts) tentera de renouer avec le succès en accueillant l'Olympique Magrane (14e, 10 pts).