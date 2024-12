Angola: Le taux d'occupation des hôtels atteint environ 100 pour cent à Benguela

Benguela (Angola) — Les hôtels de la province de Benguela ont enregistré un taux d'occupation très proche de 100 pour cent, lors du Sommet multilatéral sur le Corridor de Lobito, auquel a participé le président américain Joe Biden.

L'événement, qui a permis d'augmenter le taux d'occupation des hôtels des villes de Lobito et Benguela, a également réuni les présidents de l'Angola, João Lourenço, de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, de la Zambie, Hakainde Hichilema, et le vice-président de la Tanzanie, Philip Mpango.

Selon le chef du Département du Tourisme de Benguela, João Calete, le secteur hôtelier était prêt à recevoir les délégations officielles des cinq pays participant à ce sommet dédié au Corridor de Lobito.

Le responsable a ajouté que le taux d'occupation a atteint près de 100 pour cent, avec des hôtels, des gîtes, des pensions et des résidences presque tous pleins.

À son tour, le président de l'Association de l'hôtellerie et du tourisme de la province de Benguela, Cláudio Silva, confirme également que les unités hôtelières ont connu un taux d'occupation élevé, avec l'arrivée du président Joe Biden.

"Quand on parle d'un voyage du président américain, la sécurité à elle seule suffit à remplir les nombreux hôtels de Lobito", a-t-il déclaré.

C'est dans ce sens qu'il a fait savoir que le taux d'occupation le plus élevé était à Lobito, car les délégations officielles étaient toutes concentrées dans cette ville ferroviaire et portuaire.

Sommet

Il convient de noter que le point culminant de la visite de Joe Biden à Benguela a été le Sommet multilatéral sur le Corridor de Lobito.

Faisant le point sur l'événement, le ministre des Relations Extérieures, Tete António, a estimé, mercredi, que la visite du président américain Joe Biden correspondait aux attentes, du point de vue bilatéral, de relations historiques et de volonté politique d'aller de l'avant avec le Corridor de Lobito.

Le ministre a parlé du Sommet, affirmant qu'il ne s'agit pas seulement d'opportunités de transport de minéraux, mais aussi d'agriculture, d'agro-industrie et de tout ce qui entoure le Corridor de Lobito.

"Au cours du Sommet, nous avons pu constater que ce ne sont pas seulement les Angolais qui pensent aux avantages du Corridor de Lobito", a-t-il expliqué.

Selon lui, les voisins de la République démocratique du Congo et de la Zambie s'accordent pour affirmer que tout le monde a beaucoup à gagner du projet, dans le présent et dans le futur.

Interrogé sur l'impact des investissements dans le domaine de la sécurité alimentaire, il assure que cela aura un impact sur la vie des citoyens.

Concernant cet aspect, il a souligné qu'en plus de l'employabilité, les citoyens bénéficieront de ce qui est produit.

"Si nous pensons à la diversification économique, qui est également un autre thème du Corridor de Lobito, c'est un facteur de motivation", a-t-il ajouté.

Concernant l'exploration minière en République démocratique du Congo et en Zambie, il a souligné le fait que le trajet serait raccourci par rapport à la longueur actuelle.

À propos du corridor

Le corridor de Lobito relie les régions du sud de la République démocratique du Congo (RDC) et du nord-ouest de la Zambie aux marchés commerciaux régionaux et mondiaux via le Port de Lobito, en Angola.

Il s'agit du premier corridor économique stratégique lancé sous les auspices du Partenariat mondial pour les infrastructures et les investissements (PGI) du G7 en mai 2023. En marge du sommet du G20 de septembre 2023 à New Delhi, l'UE et les États-Unis ont fait une déclaration commune pour se joindre au partenariat mondial d'infrastructure et d'investissement (PGI) du G7 pour soutenir le développement du Corridor.

Le corridor de Lobito libérera l'énorme potentiel de la région, renforcera les possibilités d'exportation pour l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie, et créera de la valeur ajoutée et des emplois grâce à des investissements dans des secteurs tels que l'agriculture.