Angola: Joe Biden constate des infrastructures du Port de Lobito

Lobito (Angola) — Le président américain Joe Biden a apprécié, mercredi, les installations, l'équipement et l'organisation du Port, l'une des infrastructures les plus importantes du Corridor de Lobito.

Accompagné respectivement des présidents angolais, de la R.D. Congo, de la Zambie et du vice-président de la Tanzanie, João Lourenço, Félix Tshisekedi, Hakainde Hichilema et Philip Mpango, Joe Biden a été informé du niveau d'opérabilité du port.

Il a également pris connaissance des avantages, par rapport à sa situation géographique, de la sécurité portuaire en termes de navigation internationale, entre autres aspects pertinents.

Ensuite, les autorités portuaires ont organisé une visite guidée, au cours de laquelle la vaste délégation présidentielle a visité certaines zones de grande importance stratégique au Port.

Parmi eux, se distingue le Terminal Multifonctionnel (marchandises diverses et conteneurisées), où est arrivé un train en provenance de la RDC transportant du cuivre, dont la cargaison sera exportée vers la ville américaine de la Nouvelle-Orléans.

À la veille de sa visite, le président du Conseil d'administration, Celso Rosas, a déclaré que le Port était prêt à relever les défis qui l'attendent, dans le cadre du Corridor de Lobito.

Selon le PCA, depuis janvier de cette année, environ 300 navires ont accosté et devraient atteindre 380 d'ici la fin de l'année.

"Nous prévoyons de transporter environ un million huit cents tonnes de marchandises diverses, dépassant les opérations de l'année dernière", a-t-il déclaré.

Celso Rosas a affirmé que les concessions du Terminal Polyvalent d'Africa Global Logistic et du Terminal Minéral de Lobito Atlantic Railway permettent déjà des investissements avec l'acquisition de machines et de nouvelles technologies pour exploiter et réaliser des processus avec une qualité plus élevée et meilleure.

"Le Port de Lobito est un Port ouvert sur le monde, qui se modernise chaque jour", a-t-il estimé.

Le gestionnaire a expliqué que l'entreprise numérise tous les processus afin d'être de plus en plus efficace pour que les navires puissent être entretenus de manière beaucoup plus sûre et en moins de temps.

Le Port de Lobito assure un pourcentage élevé du volume du commerce international pour l'ensemble de la sous-région.

Les marchandises conteneurisées partent à l'étranger, comme les matériaux de construction, les carburants, les boissons, etc., tandis que les importations proviennent de minerai de la RDC, de la région du Katanga, et de Zambie, de la région de la Copperbelt.