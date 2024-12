Angola: Un analyste considère que le pays et les États-Unis font face à des défis urgents en matière de coopération

Malanje (Angola) — L'analyste politique Macedo Dembo a estimé mercredi, à Malanje, que l'Angola et les États-Unis d'Amérique (USA) font face à des défis urgents en matière de coopération, notamment dans les domaines politique, culturel et économique, après les accords signés lors de la visite du Président Joe Biden dans le pays.

Selon l'expert en relations internationales, ces défis sont dus au fait que la communauté internationale est attentive à la mise en oeuvre des accords, car ce sont des garanties d'investissement de la plus grande puissance mondiale, données par le président américain lui-même.

Il a affirmé que l'annonce par Joe Biden d'investissements de 600 millions de dollars supplémentaires pour l'expansion des infrastructures agricoles, la construction de réseaux mobiles à haut débit et d'autres initiatives pour le Corridor de Lobito, est un exemple des défis auxquels le monde est confronté et qui constitue la responsabilité de l'Angola de créer les conditions pour que cet investissement et d'autres arrivent et soient bien gérés pour développer l'économie du pays.

Il a souligné que le projet d'énergie solaire, qui devrait aider le pays à produire 75 pour cent de son énergie propre d'ici l'année prochaine, est l'un des autres avantages directs dont bénéficieront les Angolais suite à la visite de l'homme d'État américain.

L'économiste Dongala Canga, quant à lui, estime que l'arrivée de Biden en Angola apporte des avantages dans les domaines diplomatique et économique, car le pays a besoin de biens et services produits par les États-Unis et d'investissements destinés au Corridor Lobito.

Il a souligné que ces investissements augmenteront l'employabilité, diversifieront l'économie nationale et stimuleront les échanges commerciaux, dont les gains doivent être réciproques, afin que les États-Unis d'Amérique continuent à s'intéresser aux relations avec l'Angola.

D'autre part, l'économiste a souligné qu'avec l'investissement américain, l'Angola doit donner l'exemple de probité publique, en luttant contre les maux qui ravagent l'économie, afin que le pays puisse avancer vers le développement et gagner la confiance de la communauté internationale.

La visite de trois jours du président Joe Biden en Angola visait à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et a culminé avec un voyage dans la province de Benguela, dernière étape de son agenda.