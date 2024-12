Tunisie: Ouverture de l'exportation de l'huile d'olive en vrac à partir de janvier 2025

Dans le cadre de l'accord avec l'Union européenne, la Tunisie ouvre, à partir du 1eᣴ janvier 2025, la possibilité pour les exportateurs privés de vendre de l'huile d'olive en vrac dans le cadre de la quote-part annuelle accordée au pays. Cette mesure vise à encourager l'exportation et à renforcer la compétitivité de l'huile d'olive tunisienne sur le marché international.

Les exportateurs privés inscrits sur la liste des exportateurs d'huile d'olive et désireux d'exporter de l'huile en vrac devront, pour ce faire, obtenir une autorisation préalable. Cette dernière sera délivrée par le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, pour l'année 2025. Les demandes d'autorisation devront être soumises entre le 1eᣴ janvier et le 31 décembre 2025, conformément aux règles établies.

Le communiqué conjoint des ministères de l'Agriculture, du Commerce et de la Promotion des Exportations, ainsi que de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, précise que les demandes devront être déposées auprès de la Direction Générale des Études et du Développement Agricole, relevant du ministère de l'Agriculture.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts pour soutenir la filière de l'huile d'olive en Tu