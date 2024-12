Tunisie: Ligue des champions (phase de poule/2e j - Gr D) - L'EST veut conforter son leadership

Forte d'un large succès de 4 buts à 0 contre Djoliba AC du Mali, l'Espérance de Tunis tentera de rééditer sa performance face à Sagrada Esperança d'Angola, dimanche à Luanda, à l'occasion de la deuxième journée du groupe D de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football.

Les sang et or qui semblent avoir retrouvé leur efficacité offensive après leur début réussi en C1 suivi d'une précieuse victoire en Ligue 1 face à la JS Omrane pour se retrouver à deux points seulement de la tête du classement, tenteront de continuer sur leur lancée afin de conforter leur leadership du groupe partagé actuellement avec Pyramids qui se déplace à Bamako, dimanche.

Pour ce nouvel objectif, le technicien roumain Laurentiu Reghecampf semble rester fidèle à sa tactique de jeu à caractère offensif tout en essayant d'éviter les erreurs défensives d'autant plus que l'équipe ne pourra pas compter sur les services du défenseur international Yassine Meriah, touché aux ligaments croisés, même si elle pourra récupérer son défenseur axial algérien Amine Tougai.

Le staff technique espérantiste pourra également profiter de la bonne forme du Sud-africain Elias Mokwana, du Brésilien Rodrigo Rodrigues, de Raed Bouchniba et du jeune talent Koussay Maacha, outre le retour probable de l'Algérien Youcef Blaili, pour rentrer avec les trois points de la victoire.

Le représentant tunisien, qui sera fixé, ce jeudi, sur ses adversaires lors de la Coupe du Monde des Clubs 2025, partira certes favori pour réaliser un bon résultat compte tenu de sa large expérience continentale et des moyens techniques et humains dont il dispose, mais il devra, néanmoins, rester vigilant face à une équipe qui s'est montrée dangereuse sur son terrain. Les scores de 3-0 face à Saint Louis Suns United (Seychelles) et de 3-1 devant Enugu Rangers (Nigeria) lors des tours préliminaires, en diront long sur l'efficacité offensive des Angolais, malgré leur lourde défaite concédée chez Pyramids (5-1), en ouverture de la phase de poules.

L'équipe qui occupe la 6e place du championnat local après 12 journées disputées, espère également emboiter le pas aux deux géants du football angolais, Petro Atletico et Primeiro Agosto, et comptera de ce fait sur des joueurs capables de faire la différence, à l'instar de Jaimi Bimbao et Cachi outre le Malien Sada Diallo et le Zambien Bayan Mwila.

Le match dont le coup d'envoi sera donné à 17h00, sera dirigé par l'arbitre somalien Oumar Artan.