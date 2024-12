Maroc: USA - Coup d'envoi à Casablanca du premier sommet mondial des lauréates de l'initiative TechWomen

Casablanca — Le premier sommet mondial des lauréates de l'initiative TechWomen s'est ouvert mercredi à Casablanca, sous le signe de la promotion du leadership féminin dans les domaines des sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM).

Initié par le Département d'État américain et mis en œuvre par l'Institut d'Éducation Internationale (IIE), ce sommet réunit, du 4 au 6 décembre, 154 lauréates de 21 pays, en plus de 45 mentors américaines, dans le but de contribuer au renforcement de la place des femmes dans les STEM.

Le sommet met en lumière la collaboration interculturelle et le rôle du programme "TechWomen" dans la résolution des défis mondiaux, tout en inspirant la prochaine génération de femmes leaders dans ces domaines. Il souligne également l'engagement des États-Unis et du Maroc en faveur de l'innovation, de l'égalité des sexes et d'une croissance économique inclusive.

Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, a salué le leadership du Maroc dans l'intégration des femmes dans les STEM, relevant que le Royaume est un leader régional en la matière. "Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le pays a pris des mesures significatives pour favoriser l'inclusion et l'innovation. Ce sommet, qui se déroule ici, est la reconnaissance de cet engagement", a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : "cet événement est aussi un puissant témoignage du partenariat durable entre le Maroc et les États-Unis, visant à construire un avenir inclusif, innovant et prospère".

Par ailleurs, le diplomate américain a souligné l'importance de ce sommet qui représente un événement clé pour la promotion du leadership féminin dans les domaines des STEM à l'échelle mondiale. "A travers ce premier Sommet des lauréates de TechWomen organisé au Maroc, nous célébrons non seulement l'impact du programme au cours des dix dernières années, mais réaffirmons également notre engagement à autonomiser les femmes et les filles dans le domaine technologique, à favoriser la croissance économique et à stimuler l'innovation", a-t-il soutenu.

De son côté, Kathy Giory, mentor du programme TechWomen depuis 2018, a exprimé son enthousiasme à l'égard du sommet : "Le programme est une véritable source d'inspiration, non seulement pour les participantes, mais aussi pour nous, les mentors. Ce sommet est un moment crucial pour partager nos expériences, échanger des idées innovantes et renforcer notre engagement à promouvoir l'inclusion des femmes dans les domaines technologiques".

Elle a également souligné l'impact transformateur de ces échanges : "Ces moments de mentorat, de formation et de partage sont essentiels pour bâtir un avenir où l'innovation et la technologie sont accessibles à toutes".

"Participer à TechWomen a été une expérience transformatrice dans ma carrière. Grâce au programme, j'ai pu acquérir des compétences techniques et stratégiques, tout en développant un vrai réseau professionnel", a confié à la MAP Karima Bahmane, ingénieure et doctorante en intelligence artificielle, bénéficiaire du programme TechWomen.

Ce programme, a-t-elle poursuivi, "m'a permis de renforcer ma confiance et d'affiner ma vision de ce que l'on peut accomplir en tant que femme dans un domaine aussi exigeant que l'ingénierie électrique et l'intelligence artificielle".

Ce sommet mondial, annoncé par le Secrétaire d'État américain Antony Blinken lors du 10e anniversaire de l'initiative TechWomen en 2022, propose une série d'ateliers dynamiques et d'opportunités de réseautage. Les sessions couvrent des sujets clés comme "Les femmes leaders dans les STEM et la révolution de l'intelligence artificielle", "Pratiques durables et résilience face au changement climatique", et "Autonomiser la prochaine génération : réduire l'écart entre les genres dans les STEM".

En outre, le sommet comprend une compétition d'idées, "TechWomen Pitch Competition", où les participantes présenteront des projets innovants et des initiatives communautaires, démontrant leur engagement à relever les défis mondiaux.

Depuis son lancement en 2011 par le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État américain, le programme TechWomen a mis en relation des femmes de diverses régions avec des mentors américaines, leur offrant des expériences pratiques au sein des principaux pôles technologiques.