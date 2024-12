Maroc: Émotion, singularité et authenticité, une triade essentielle pour une oeuvre cinématographique marquante (Virginie Efira)

Marrakech — Dans l'univers du cinéma, l'émotion, la singularité et l'authenticité s'imposent comme des éléments clés pour la création d'une oeuvre cinématographique marquante, a indiqué l'actrice belge et membre du jury du 21è Festival international du film de Marrakech, Virginie Efira.

"Ce qui compte avant tout, c'est ce plaisir direct que procure le cinéma. Ce plaisir émerge souvent quand on ressent que le réalisateur a réussi à transmettre sa perception du monde, et à imposer un regard singulier et authentique", a expliqué la comédienne belge dans une interview à la MAP, ajoutant que cette vision, combinée avec de l'émotion, donne toute sa profondeur à une oeuvre cinématographique.

Selon Virginie Efira, il est important de ne pas juger un film en fonction de la gravité ou de l'importance de son sujet. "Ce n'est pas parce qu'un thème est plus lourd qu'il mérite forcément plus de reconnaissance", a-t-elle souligné.

Interrogée sur les critères qui guident son choix dans le jugement des films en compétition dans le cadre de ce Festival, la comédienne belge a relevé que le plus important "est la manière avec laquelle l'histoire est racontée, ainsi que la façon dont le film parvient à offrir au spectateur un accès à une perspective unique".

"C'est comme en littérature : Lorsqu'on ouvre un livre, on partage un moment avec quelqu'un qui voit les choses à sa manière, on sent alors une certaine proximité", a-t-elle dit.

L'actrice, récompensée par le César de la meilleure actrice en 2023 pour son rôle bouleversant dans Revoir Paris d'Alice Winocour, préfère s'attarder sur le langage du coeur, sur la vibration et sur l'émotion. "Ce sont ces dimensions qui rendent un film vivant et universel", a-t-elle souligné.

Concernant les genres cinématographiques et thématiques qui l'interpellent particulièrement, Virginie Efira a expliqué qu'"il n'y a pas d'acteur, de personne évoluant dans le milieu du cinéma, ni même de véritable cinéphile qui ne reconnaîtrait pas l'intérêt de tous les genres". "Chaque genre a quelque chose à offrir", a-t-elle noté.

"En ce qui me concerne, je me rends compte que je suis toujours irrésistiblement attirée par les thrillers. Dès qu'un film de ce genre apparaît, c'est souvent le premier vers lequel je me tourne", a-t-elle indiqué.

Toutefois, qu'il s'agisse de la comédie, du thriller ou même de l'horreur, l'actrice belge est attirée par "l'émotion directe que ces films provoquent, que ce soit le rire, la peur ou l'angoisse".

Elle a, cependant, précisé qu'elle préfère par-dessus tout, "lorsque derrière l'émotion immédiate, se dissimule une réflexion plus profonde". "C'est dans cette dimension que réside, selon elle, toute la richesse de ces films".

Dans ce sens, Virginie a donné comme exemple le célèbre thriller psychologique "Gone Girl" du réalisateur américain David Fincher, expliquant que ce film "combine un suspense captivant, sans la moindre touche de légèreté, tout en explorant des thèmes profonds, notamment ceux du couple".

S'agissant de la présence de femmes dans le cinéma, elle a noté que beaucoup d'actrices et de comédiennes appréhendent les plateaux de tournage pour différentes raisons. "Plusieurs talents souffrent de ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur, ce qui les pousse à se retenir et à s'auto-censurer", a-t-elle expliqué.

Selon cette comédienne, reconnue pour sa capacité à incarner ses personnages avec profondeur et authenticité, les jeunes évoluant dans l'univers du septième art ne doivent pas se laisser paralyser par la peur de l'échec ou le sentiment de ne pas être à la hauteur.

Dans un monde où les opportunités sont multiples, elle a souligné l'importance de l'expression personnelle et de la confiance en soi. Pour Virginie Efira, "il est important pour un acteur de se sentir valable, simplement parce qu'il possède une identité unique et un désir authentique de s'exprimer".

Pour ce qui est de sa présence au Festival international du film de Marrakech, elle s'est dite heureuse de siéger aux côtés d'un jury d'exception, ajoutant que "c'est aussi l'occasion de faire découvrir le Maroc à mon fils dans un cadre magnifique".

Virginie Efira a obtenu son premier rôle principal dans "20 ans d'écart" (2013). Elle est saluée pour sa performance dans "Victoria" (Justine Triet, 2016). Cette performance lui vaut le Prix Magritte de la Meilleure actrice et une nomination au César de la Meilleure actrice.

En 2022, Virginie Efira était à l'affiche de deux films à succès, à savoir "Revoir Paris" de Alice Winocour, pour lequel elle obtient le César et le Magritte de la meilleure actrice et "Les enfants des autres" de Rebecca Zlotowski, pour lequel elle remporte le prix Lumière de la presse internationale.

Présidé par le réalisateur, scénariste, et producteur italien, Luca Guadagnino, le Jury du 21è Festival international du film de Marrakech comprend le réalisateur iranien Ali Abbasi, la réalisatrice indienne Zoya Akhtar, l'actrice américaine Patricia Arquette, l'actrice belge Virginie Efira, l'acteur australien Jacob Elordi, l'acteur britannico-américain Andrew Garfield, l'actrice marocaine Nadia Kounda, et le réalisateur argentin Santiago Mitre.