Maroc: Rabat à l'heure du 2e Forum marocain des industries culturelles et créatives

Rabat — La deuxième édition du Forum marocain des industries culturelles et créatives (FOMICC) a débuté mercredi à Rabat, dans le but d'accompagner la professionnalisation et la structuration du secteur des industries culturelles et créatives au Maroc comme porteur de richesse et créateur d'emplois.

Organisé par la Fondation Hiba, avec le soutien financier de l'Union européenne (UE), de l'Institut français du Maroc et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la Fédération des industries culturelles et créatives, cet évènement représente une plateforme de dialogue et d'échanges entre les différents acteurs du secteur des industries culturelles et créatives à l'horizon 2030.

Il s'agit également de promouvoir l'entrepreneuriat culturel comme véritable levier économique et de contribuer à l'appui des entrepreneurs culturels à travers la publication, la communication et le renforcement des capacités, outre l'enrichissement du débat national en la matière.

À cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a souligné l'importance "symbolique" et "le potentiel "du secteur des industries culturelles et créatives, notant que le Royaume s'est engagé dans un processus de développement continu ancré dans la durabilité, l'agilité et le développement humain, en droite ligne avec les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.

"Le FOMICC et le ministère de tutelle aspirent à la professionnalisation des industries culturelles et créatives, en recherchant des mécanismes de financement et des stratégies d'exportation pour ce secteur prometteur", a-t-il ajouté dans son allocution lue en son nom par le Secrétaire général du département de la Communication au ministère, Abdelaziz Boujdaini.

De son côté, l'ambassadrice de l'UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac, a fait savoir que ce forum s'érige en espace fondamental d'échange d'idées entre les différents acteurs, notamment les institutions publiques et le secteur privé, la société civile et les partenaires internationaux, en vue de relever les défis auxquels est confronté le secteur des industries culturelles et créatives.

Dans une allocution lue en son nom par le chef adjoint de la délégation de l'UE au Maroc, Daniele Dotto, Mme Llombart Cussac a relevé que la culture est un moteur de développement économique et un levier essentiel pour le partage des connaissances et l'échange de dialogue entre les peuples, notant que cette édition entend promouvoir le secteur de la culture dans la perspective de contribuer à hauteur de 2% du PIB du Maroc en 2030. L'Union européenne est un partenaire privilégié et engagé pour atteindre cet objectif, a-t-elle argué.

Pour M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc, la 2ème édition du FOMICC incarne l'engagement collectif et ferme en faveur d'une dynamique culturelle marocaine en plein essor, laquelle est soutenue par des politiques publiques proactives qui ne cessent de susciter l'attention du monde entier.

Le diplomate français a ajouté que les industries culturelles et créatives connaissent une croissance rapide grâce aux nouvelles technologies et au développement rapide de l'intelligence artificielle, ainsi qu'à l'émergence de talents mondiaux, soulignant, à cet égard, que le Maroc s'érige en acteur majeur dans cette révolution créative mondiale grâce à la dynamique de sa jeunesse et à son engagement en faveur de l'innovation.

La visite d'État effectuée dernièrement par le Président français a souligné le rôle central et la place prépondérante de la culture dans la rétablissement des partenariats bilatéraux entre le Maroc et la France, a-t-il soutenu, faisant observer que les deux pays aspirent à faire de la culture, non seulement une source d'influence, mais un puissant levier pour l'emploi, l'attractivité territoriale et l'innovation.

Pour sa part, la présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives, Neila Tazi, a noté que le domaine des industries culturelles et créatives joue un rôle central pour faire face aux défis du développement et de l'intégration des jeunes au Maroc, faisant remarquer que l'investissement dans ce domaine ouvre la voie aux jeunes pour progresser et prospérer.

"Ce domaine offre le plus grand nombre d'emplois aux jeunes, en particulier à la catégorie des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET), a dit Mme Tazi, soulignant l'importance de suivre la cadence rapide des évolutions technologiques, en particulier l'intelligence artificielle, qui a fait subir des transformations au monde de la créativité.

Le président de la Fondation Hiba, Younes Boumehdi, a affirmé que cet événement traduit la vision ambitieuse du Maroc de promouvoir le secteur des industries culturelles et créatives, conformément aux Hautes Orientations Royales, expliquant que cette vision repose sur l'engagement des différents partenaires et acteurs.

Et d'ajouter que la contribution des industries culturelles et créatives au PIB du Maroc ne représente aujourd'hui que 1%, un chiffre qui pourrait être dépassé d'ici 2030, contribuant ainsi à hauteur de 2 ou 3%.

Au menu de cet événement culturel, qui se poursuit jusqu'au 8 décembre, figurent des tables rondes, des ateliers et des séances de dialogue sur divers thématiques, animées par des entrepreneurs marocains et étrangers, axées sur la recherche de stratégies de financement de projets et d'entreprises culturels et des moyens d'exportation, entre autres.