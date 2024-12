Maroc: Panama - Signature d'une déclaration commune pour la création du Forum économique parlementaire pays-Amérique latine-Caraïbes

Panama — City - La Chambre des conseillers et plusieurs parlements régionaux d'Amérique latine et des Caraïbes ont annoncé, mercredi, la signature d'une déclaration commune portant sur la création du Forum économique Maroc-Amérique latine-Caraïbes.

Ce forum a pour objectifs de renforcer les relations stratégiques entre les parties et de mettre en place un cadre institutionnel formel et permanent pour le dialogue parlementaire interrégional dans la perspective de développer la coopération et raffermir l'action commune au sujet des questions d'intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Le document a été signé à la "Bibliothèque Roi Mohammed VI", dans la capitale du Panama, par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, le président du Parlement d'Amérique Latine et des Caraïbes (Parlatino), Rolando Miguel González Patricio, le président du Parlement centraméricain (Parlacen), Carlos Hernandez, la présidente du Parlement du Mercosur (Parlasur), Fabiana Martin, et le président du Parlement andin, Gustavo Pacheco, ajoute le communiqué.

Cette annonce, qui s'inscrit dans le cadre des relations d'entente, d'amitié et de coopération entre le Maroc et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, basées sur l'esprit de concertation et le respect mutuel, vient confirmer l'importance du rôle géostratégique joué par le Royaume dans son environnement régional en tant que partenaire essentiel dans le continent africain et porte d'entrée fiable et solide pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes vers l'Afrique et le monde arabe.

Elle souligne également l'importance des pays d'Amérique latine et des Caraïbes en tant que bloc économique influent au niveau des pays du Sud et aussi comme porte d'entrée stratégique pour le Maroc, dotée d'infrastructures et d'une logistique prometteuses, relève la même source.

Cette initiative vise de même à renforcer la coopération parlementaire entre le Royaume et les groupements parlementaires régionales d'Amérique Latine et des Caraïbes, ainsi que les diverses initiatives communes menées avec la Chambre des conseillers, en tant que partenaire avancé auprès de ces parlements, et en tant qu'institution abritant le secrétariat du Forum parlementaire des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes (AFROLAC), dans le but de promouvoir l'intégration régionale, le développement économique et la compréhension culturelle entre les pays du Sud.

Cette annonce met également en avant l'Initiative atlantique marocaine visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, ce qui ferait de la façade atlantique du Royaume une plateforme pour le renforcement de la connectivité logistique entre le Maroc et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes.