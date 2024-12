Maroc: Ouverture à El Jadida de la 25ème édition du Salon 'Dawajine'

El Jadida — La 25ème édition du salon "Dawajine 2024" a débuté mercredi au Parc des Expositions Mohammed VI d'El Jadida, sous le thème "Le capital humain, clé de développement de l'aviculture en Afrique".

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition s'est ouverte sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, en présence notamment du gouverneur de la Province d'El Jadida, Mhamed Atfaoui, du président de la Confédération Marocaine de l'Agriculture et du Développement Rural (COMADER), Rachid Benali, du présidant du Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM), Mohamed Fikrat et du président de la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA), Youssef Alaoui.

L'édition 2024 de ce salon cherche à mettre en avant le rôle central du capital humain dans la promotion du secteur avicole sur les plans national et continental ainsi que son rôle essentiel dans la consolidation des partenariats africains et la promotion d'un modèle de développement intégré, résilient et orienté vers l'avenir.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Bouari a d'emblée mis l'accent sur l'importance de la filière avicole sur le plan de la sécurité alimentaire avec une production annuelle d'environ 750.000 tonnes en viandes et plus de 6 milliards d'oeufs.

Tout en saluant les efforts engagés par les professionnels, il a annoncé que le challenge est de réaliser une production quotidienne de 1 million de tonnes et de 8 milliards d'oeufs d'ici à 2030, en tirant le meilleur de la dynamique soutenue que connait le secteur.

Pour sa part, Youssef Alaoui, président de la FISA, a assuré au micro de la MAP que le secteur avicole est solidement structuré, garantissant une consommation annuelle de 20 kilogrammes et environ 200 oeufs par individu, ce qui est largement au-dessus de la moyenne annuelle africaine (3 kg par individu).

Il a révélé que 10 à 15 % des poussins sont exportés hebdomadairement en Afrique, ajoutant que le centre de formation à la zoopôle d'Aïn Jemaâ de Casablanca forme plus de 3.000 professionnels originaires du Cameroun, la Guinée et le Ghana, précisant que des investisseurs marocains sont par ailleurs basés en Mauritanie, au Mali et au Sénégal.

Selon le ministère de tutelle, avec une production annuelle de 745.000 tonnes de viandes blanches et 6,1 milliards d'oeufs, la filière avicole marocaine assure 100 % des besoins nationaux en protéines avicoles. Ce secteur stratégique génère un chiffre d'affaires annuel de 41,7 milliards de dirhams et crée environ 150.000 emplois directs et 350. 000 emplois indirects.

De même source, on apprend aussi que ce secteur bénéficie d'un développement constant grâce aux efforts conjoints de l'État et de la FISA. En effet, le contrat-programme 2021-2030, inscrit dans la stratégie Génération Green, vise à augmenter la production de viandes blanches à 912.000 tonnes et celle des oeufs à 7,6 milliards d'unités. Il prévoit également la création de 140.000 emplois supplémentaires, portant le total à près de 600.000 emplois.

Des ambitions qui s'accompagnent d'un programme structurant pour moderniser les unités d'élevage, organiser les réseaux de commercialisation, développer des projets d'agrégation ou encore renforcer la chaîne de valeur grâce à des initiatives dans les domaines de la transformation, de l'emballage et de la production d'aliments de volaille, souligne un document de la FISA qui ajoute que le volet sanitaire et technique constitue également une priorité pour garantir la résilience et la compétitivité du secteur.

Depuis son lancement en 1998, le salon "Dawajine" s'est imposé comme une référence incontournable pour les acteurs du secteur avicole en Afrique du Nord et de l'Ouest. Avec près de 400 exposants et marques présents chaque année, Dawajine offre une plateforme unique d'échange de savoirs, d'innovation et de création de partenariats stratégiques, jouant un rôle clé dans l'accompagnement des professionnels vers la modernisation et l'expansion de leurs activités.

S'étendant sur une superficie de 9.470 m², le salon qui se poursuit jusqu'à ce jeudi, met en lumière cette année les avancées du secteur et encourage les investissements tout en stimulant les exportations vers les marchés africains.