Maroc: Le 'Caftan Fashion Show' à Doha incarne la puissance de la diplomatie culturelle marocaine dans son aspect immatériel (M. Bensaïd)

Doha — Le "Caftan Fashion Show" organisé, mercredi à "Dar Al Maghreb" à Doha, incarne la puissance de la diplomatie culturelle marocaine dans son aspect immatériel, a indiqué le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid.

Dans une déclaration à la presse en marge de cet événement présidé par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani, dans le cadre de l'Année Culturelle Qatar-Maroc 2024, M. Bensaid a affirmé que ce défilé exceptionnel célèbre le caractère ancestral du caftan et le renouveau que connaît ce patrimoine marocain authentique dans les différentes régions du Royaume.

Et de souligner que le ministère de tutelle oeuvre en coordination avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire, les acteurs de la société civile et les professionnels du secteur pour inscrire le "caftan marocain" comme patrimoine immatériel sur la liste de l'UNESCO l'année prochaine.

Ce défilé, auquel ont assisté près de 300 invités, a mis à l'honneur 10 créateurs de caftans marocains, qui ont pu transformer leurs rêves en des créations uniques mêlant tradition et modernité.

Ponctué par des séquences musicales qui reflètent la richesse et la diversité du patrimoine musical marocain, cet événement a été marqué par la présence de plusieurs ambassadeurs étrangers et d'éminentes personnalités du monde de l'art, de la culture et de l'économie.

Initiée par "Years of Culture", l'Année Culturelle Qatar-Maroc 2024 témoigne de la profondeur et de la solidité des liens historiques entre les deux peuples frères et les deux Chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani.