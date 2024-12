Maroc: La Gambie souhaite bénéficier de l'expérience marocaine dans le secteur de la pêche maritime (ministre gambien)

Dakhla — Le ministre des pêches et des ressources en eau de la République de Gambie, Musa Drammeh a fait part, mercredi à Dakhla, de la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience marocaine dans le secteur de la pêche maritime et ce dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

S'exprimant à l'ouverture du forum africain de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture "Seafood 4 Africa 2024", M. Drammeh, a souligné que le Maroc a adopté une stratégie ambitieuse pour le développement durable du secteur halieutique, mettant en avant les réalisations du Royaume dans le domaine de la pêche maritime.

Par ailleurs, le ministre gambien a fait savoir que le forum "Seafood 4 Africa 2024" constitue une plateforme d'échange des expertises et des expériences pour les investisseurs et porteurs de projets dans les domaines de la pêche et l'aquaculture.

Cette rencontre se veut également une occasion pour les participants de débattre des investissements dans la filière halieutique et de nouer des partenariats entre les pays du continent, a-t-il poursuivi.

Organisé jusqu'au 06 décembre par la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP), en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le Secrétariat d'Etat chargé de la pêche maritime, ainsi que le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Secrétariat d'Etat chargé du commerce extérieur, ce forum s'inscrit dans le cadre de la promotion du secteur des industries de la pêche pour la période 2024-2026.

Il vise principalement à renforcer la croissance économique, le progrès social et la valorisation des produits de la mer dans le cadre de la durabilité, dans son sens large, par l'innovation, la bonne gouvernance, l'accélération du commerce intra-Africains, le développement de l'aquaculture et la décarbonation.

Au programme de ce forum figurent également des conférences scientifiques, des réunions B2B, et une exposition relative à la chaîne de valeur des produits de la pêche et de l'aquaculture.