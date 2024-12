Cote d'Ivoire: Gestion des finances publiques - L'ACBF renforce les capacités de 18 hauts cadres des régies financières

Dix-huit. C'est le nombre de hauts cadres de l'administrations publique ivoirienne à bénéficier d'une session de renforcement des capacités initiée par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) à l'Ivoire Golf Club, relativement au programme d'excellence de cette institution panafricaine en leadership dans le secteur public africain (LEAPS), principalement dans la gestion des finances publiques.

L'atelier dont le lancement a eu lieu le mercredi 27 novembre 2024 vise à mettre en avant les plateformes d'apprentissage en ligne et soutenir les hauts cadres dans le perfectionnement de leur leadership, dans l'élaboration de leurs plans de carrière personnelle pour, in fine, performer économiquement. Représentant le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, le professeur Bamba N'Galadjo a souligné l'importance de la gestion des finances publiques pour une bonne gouvernance.

« Le programme LEAPS offre une occasion unique aux hauts fonctionnaires de diverses institutions de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de s'engager, d'apprendre et de diriger avec excellence », a-t-il déclaré, ajoutant que ce programme contribuera à la mise en oeuvre efficace de la stratégie nationale de réforme économique.

Le professeur a souligné que les compétences en leadership proposées par LEAPS favorisent une compréhension approfondie du rôle de l'administration économique et financière pour améliorer les conditions de vie des populations. Le programme, d'une durée de six mois, est adapté aux besoins spécifiques du continent africain et englobe le développement personnel, la dynamique d'équipe, les stratégies organisationnelles et une compréhension plus large de l'écosystème de la gestion des finances publiques.

« Le programme vise à préparer nos dirigeants à relever les défis actuels et futurs, en appliquant des pratiques de bonne gouvernance pour garantir la transparence, la responsabilité et des approches transformatrices efficaces », a précisé le représentant du ministre. Il a encouragé les participants à saisir cette opportunité sans réserve, afin de transformer les pratiques de gestion des finances publiques et d'améliorer la gouvernance de l'administration économique et financière ivoirienne.

Intervenant en ligne au nom du secrétaire exécutif de l'ACBF, Mamadou Bitèye, dont il est le conseiller spécial, Bakari Koné a indiqué que le programme LEAPS est un catalyseur pour construire le type de leadership dont l'Afrique a besoin. Créé en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement en 2023, il vise à adresser « les défis auxquels l'Afrique fait face en ce moment, avec des paysages budgétaires de plus en plus complexes et une aspiration croissante des populations à une gouvernance efficace et transparente. »

Le chef d'unité gouvernance économique et sociale de l'ACBF, Rodolphe Bancé, a expliqué que les capacités techniques des hauts cadres de l'administration publique ne suffisent pas à elles seules pour conduire efficacement les réformes. « Il faut aussi des capacités managériales ou de leadership pour réussir ces missions », a-t-il souligné. La formation a abordé des défis spécifiques, notamment la transformation digitale en vogue dans les administrations publiques. Il s'agira pour l'ACBF de voir comment la gestion des finances publiques, essentielle à la vie d'une nation, peut profiter de l'intelligence artificielle pour se parfaire. En outre, les questions du changement climatique et de la gestion des finances publiques en tant de crise ont également l'objet d'ateliers thématiques.